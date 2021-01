Concentració a Barcelona contra el repartiment «injust i contaminant» dels fons europeus per la recuperació

A Barcelona, entitats ecologistes, socials i sindicals de Catalunya s'han concentrat a les portes de la Delegació del Govern a Barcelona i han entregat un pastís gegant per a simbolitzar que aquest s'ha repartit entre les multinacionals. Amb aquesta representació els manifestants han volgut exigir a l'executiu espanyol que els fons europeus es vinculin a condicionalitats ètiques, laborals, de gènere i ambientals. "Es tracta d'evitar una major precarització de les condicions laborals i una pèrdua de drets de les classes socials de menor poder adquisitiu, una reducció en les pensions, a més d'una fallida transició ecosocial verda", ha detallat Ecologistes en Acció a través d'un comunicat. A més, durant la concentració també s'ha denunciat amb semàfors vermells les males praxis en el repartiment dels fons i verds per als criteris que haurien de definir el seu destí.

Les mobilitzacions d'aquest dissabte també s'han fet en desenes de ciutats d'arreu de l'Estat i han servit per reclamar "un model social equitatiu i just, que acabi amb la creixent desigualtat social i de gènere i ajudi a alliberar a les dones dels treballs no remunerats de cures".

A parer de les entitats convocants, "les corporacions de l'Ibex 35, en connivència amb el Govern de l'Estat, volen repartir-se la major part del 'pastís' dels 140.000 milions d'euros de diners públic".

Entre altres coses, les organitzacions que s'han sumat a les concentracions han reclamat a l'executiu català i espanyol: transparència en els criteris d'adjudicació dels fons, que la meitat de la contractació sigui per projectes locals, que el 50% del pressupost es destini a una transició ecològica real, que els projectes tinguin com a criteri prioritari posar la vida al centre i més inversió en serveis públics essencials per la vida, la sanitat, l'educació, la investigació i la cultura.