Hasél descarta l'exili: «Seré més útil aquí per donar veu al missatge que volen empresonar»

El raper Pablo Hasél ha descartat marxar a l'exili quan falten menys de 10 dies perquè ingressi voluntàriament a la presó per les condemnes que acumula per "enaltiment del terrorisme" i "vexatoris" contra la monarquia. "Jo em quedo. Considero que seré més útil aquí per donar més veu al missatge que tracten de silenciar i pel qual m'empresonen", ha afirmat Hasél aquest dissabte en declaracions a Catalunya Ràdio. "L'anàlisi no és a nivell personal -perquè l'exili seria més fàcil que la presó- sinó a nivell polític. Això servirà per desemmascarar l'Estat i perquè la solidaritat i la lluita continuïn", ha continuat el raper lleidatà, que afirma que l'estat espanyol volia que marxés a l'estranger "per treure's un problema de sobre".

"Ja m'han deixat sortir en dues ocasions a països com Bèlgica i Veneçuela, que són dos estats on se m'ha ofert l'exili. Que m'haguessin deixat sortir deixava clar que volien que marxés perquè així es treien un problema de sobre", ha reflexionat en veu alta Pablo Hasél, que ha reiterat que no es presentarà voluntàriament a la presó. "Davant una sentència tan injusta seria una humiliació. És ja una qüestió de dignitat", ha assenyalat el raper. "Quan em vingui a buscar la policia, no oposaré resistència, però m'hauran d'emmanillar i empresonar", ha comentat Hasél, que tampoc preveu abonar la multa de més de 20.000 euros. "No tinc cap intenció de pagar-la. És una qüestió de dignitat i desobediència", ha asseverat el raper.

"De fet, tinc els comptes embargats de fa molts anys. I, si no la pago, seran més anys de presó", ha recordat Hasél, que no ha mostrat cap penediment per les lletres de les seves cançons. "Em penedeixo de no haver escrit abans les mateixes lletres. Odio les injustícies i els culpables d'aquesta injustícies. Em penedeixo de moltes coses a la vida però no pel que se m'ha condemnat", ha conclòs el raper lleidatà.