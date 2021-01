La pandèmia fa que la campanya sigui telemàtica i amb miniactes

Aquesta és una campanya inèdita. Les restriccions per la pandèmia han capgirat el model de comunicació electoral. A nivell general i a nivell local. La davallada d'assistència als grans mítings des de fa anys ja havia portat els partits a crear nous espais per contactar amb el seu electorat. Però la situació actual ha trencat de manera radical els vells costums, els sistemes que havien estat vàlids en comicis recents.

Els partits havien iniciat el camí dels canvis, s'havien apuntat a l'ús de les xarxes socials com a nou element de comunicació, havien experimentat en diferents models, però la covid imposa el sistema virtual. La vídeo trucada i l'streaming s'imposen en els 15 dies previs al 14 de febrer. Per cert, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar ahir que, definitivament, les eleccions per triar la composició del nou Parlament de Catalunya se celebraran el dia de Sant Valentí.

Els partits han de pair els canvis, al mateix temps que han de córrer per poder adaptar i transformar allò que en edicions anteriors tenien fixat. En tot cas, les grans aglomeracions estan prohibides i la mobilitat, com a mínim fins al dia 7, molt reduïda.

A la Catalunya central i al Pirineu els actes amb públic seran mínims. A hores d'ara, l'única candidata dels partits grans que ha garantit la seva presència és Laura Borràs (de Junts), que aquesta tarda és previst que sigui a Manresa. La direcció d'ERC compta que també pugui fer un acte a la capital del Bages el seu número 1, Pere Aragonès, però està per confirmar (seria el 10 de febrer). La número 1 del PDeCAT, Àngels Chacón, havia de ser a Manresa diumenge, però la substituirà la número 2, Joana Ortega. El PSC ja sap segur que el seu candidat no visitarà la Catalunya central i els Comuns van fer un acte fa pocs dies amb la candidata Jéssica Albiach.

ERC vol proximitat

Miquel León, president d'ERC a Manresa, explica que la seva formació ha prepara una campanya de proximitat amb espais molt petits. En principi, contemplen el desplaçament del seu líder per territori, per tenir espais definits i diferents. Pràcticament com una cerca d'escenaris.

L'alternativa dels republicans, com farà la majoria de partits, és les solucions telemàtiques. León assegura que el proper dia 10 es treballa amb la idea que Pere Aragonès pugui protagonitzar un acte de referència des de Manresa, perquè la direcció «confia» en el seu arrelament a la ciutat i perquè la candidatura té com a número dos la política santpedorenca Laura Vilagrà.

Els actes més grans d'ERC es retransmetran per Facebook live i per Instagram Live. La resta serà presència al carrer, amb parades, que ERC vol dur a la majoria de poblacions de la Catalunya central.

Junts va amb furgoneta

No tot es confiar en les noves tecnologies. Junts recupera un vell model de comunicació, furgoneta logotipada i altaveu. Ahir va arribar la furgoneta a Manresa i ja es va passejar per alguns carrers de la ciutat. La formació també va ser dels primers en posar cartells, però com que els drets electorals de la formació se'ls ha quedat el PDeCAT, la imatge de Puigdemont i de Laura Borràs, els seus líders, ahir només es podia veure a la zona de l'entorn de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

La seva també serà «amb molt de carrer i moltes parades», va assegurar Toni Massegú. I la resta, a part de l'acte d'avui, que serà de menys de 50 persones, amb videoconferència i sistema de transmissió virtuals.

Trucades de telèfon, al PSC

Els socialistes no han previst cap acte presencial. Hi haurà actes temàtics, però tots virtuals, segons explica el seu primer secretari a la Catalunya central, Cristòfol Gimeno. Combinaran l'ús de les xarxes socials i de les solucions telemàtiques amb la trucada de telèfon.

Els comuns, trobades directes

Laura Massana, que portarà la campanya a la Catalunya Central d'En Comú Podem la proposta és de fer petites trobades presencials i que els actes centrals s'emetin pels canals propis des de la seu central del partit.

Les trobades que facin els membres de la llista del Comuns seran sempre en espais oberts, i preveuen tenir presència a les capitals de comarca de la Catalunya Central. Els cartells els començaran a col·locar avui.

Amb els drets electorals

El PDeCAT també farà la seva campanya entre la presencialitat i les accions retransmeses per canals de xarxes socials i You Tube, segons ha explicat la presidenta al Bages, Ivet Castaño. Els que no han volgut renunciar al partit que va rellevar Convergència, parteixen d'una posició molt baixa a les enquestes i la seva confiança, més que cap altra formació, és que l'aparició televisiva diària doni a conèixer la candidata i els aporti més votants.

Els directors de la campanya han fet un primer gir de timó i la cap de llista Àngels Chacón ha canviat l'acte de Manresa per anar a fer campanya a l'àrea metropolitana.