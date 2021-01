Els presos del procés surten de Lledoners reclamant l'amnistia

Els set líders independentistes empresonats a Lledoners –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez- i a Puig de les Basses, Dolors Bassas, van sortir ahir al matí de les presons després d'obtenir el tercer grau penitenciari. Els líders independentistes podran passar el cap de setmana a casa i no hauran de tornar a la presó fins dilluns. El tercer grau permetrà als presos participar en la campanya electoral. A la sortida de Lledoners, els presos van desplegar una pancarta a favor de l'amnistia i van fer una crida a la mobilització i a anar a votar.

Jordi Turull va assegurar que aprofitaran «cada minut de llibertat» que tinguin, però es va mostrar convençut que la fiscalia recorrerà aquest tercer grau: «sabem com actua». «Ens volen ajupits i rendits i estem dempeus i ho estarem tots els dies que estiguem fora de la presó», exclama. De la mateixa opinió és Josep Rull, que està convençut que la fiscalia recorrerà la semillibertat, però va deixar clar que la seva «determinació no canvia» i que no es «rendiran mai». També va apuntar que participarà a la campanya electoral del 14-F per «donar un missatge d'il·lusió i dignitat del poble que ha votat i vol ser lliure».

Per la seva part, Jordi Sànchez va voler aclarir que el tercer grau «no és cap benefici, sinó l'aplicació del dret penitenciari». Sànchez va recordar que ahir va complir 1.200 dies a la presó i, per això, afirma que no vol sentir ningú que digui que el tercer grau és un privilegi. També va animar la ciutadania a participar a les eleccions: «el 14-F hem d'anar a les urnes, no ens hem de deixar vèncer per la por i desafiem els que ens volen a casa i expressem la voluntat majoritària del país de viure en llibertat». Al mateix temps, va voler deixar clar que la seva semillibertat «no té res a veure amb la campanya», sinó que «hi ha un calendari».

En la mateixa línia es va expressar Raül Romeva, que es va mostrar molt desconfiat de la fiscalia i va criticar que «fins i tot Europa els diu una vegada i una altra que la seva manera d'actuar és incorrecta i antidemocràtica». Romeva també va recordar la «repressió» contra Pablo Hasél i creu que aquesta situació «s'ha d'acabar». A més, va insistir que la seva determinació «no té murs ni barrots».

Oriol Junqueras es va mostrar content de poder sortir amb el tercer grau: «tenim un país per aixecar». En aquest sentit, va fer referència a la situació epidemiològica que viu el país i va afirmar que «tenim una pandèmia per superar i una economia per recuperar». Junqueras també va exigir que s'acabi amb la «repressió» i va voler expressar el seu suport pels «companys que pateixen repressió i que estan a l'exili». Al vespre, Junqueras, que va participar en un acte d'ERC a Badalona, va fer una crida a anar a votar el 14-F tot i la pandèmia «perquè no guanyin els de sempre». Junqueras va considerar «legítim» que hi hagi persones indecises o amb por però va avisar que si ERC no guanya «clarament» no «guanyarà el país». Per la seva banda, Dolors Bassa va demanar, en sortir de la presó, el vot independentista i la mobilització electoral perquè «cada persona que es quedi a casa és un vot que va al 155».

La sortida dels presos va ser criticada per Cs i el PPC. La líder taronja, Inés Arrimadas, va assegurar que «surten de presó simplement perquè la clau de la presó la tenen els amics dels quals estan a la presó, els senyors d'ERC» mentre que el candidat popular, Alejandro Fernández, va intuir un «interès electoralista» i «partidista» perquè és «massa sospitós» que se'ls concedeixi el tercer grau just quan comença la contesa electoral.