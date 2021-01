Salut garanteix la segona dosi a la regió central tot i que més espaiada

«Garantim totes les segones dosis de la vacuna. El que no podem garantir avui, perquè no ens han arribat, és fer-ho dins els 21 primers dies. Serà entre els 21 i els 28 dies». És la resposta de la delegada del Departament de Salut a la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Teresa Sabater, davant el neguit que ha generat la manca de subministrament de vacunes per part de les farmacèutiques. A la regió central només s'ha posat el vaccí de Pfizer, que fa uns dies va anunciar que reduiria l'entrega del fàrmarc per poder augmentar-ne la producció.

Administrar la segona dosi 21 dies després de la primera és el recomanable i l'espai de temps amb el qual treballava Salut fins ara. Subministrar el fàrmac als 28 dies no suposa cap problema. «La fitxa tècnica de la vacuna parla de 42 dies, però la voluntat del Departament de Salut és intentar fer-ho entre el 21 i el 28», ha afirmat.

Segones dosis a residències

Segons Sabater, la setmana que ve s'acabaran d'administrar les segones dosis a usuaris i professionals de residències de gent gran, tret d'aquelles on es va més tard perquè van tenir algun brot. «El que prioritzem a dia d'avui són les residències perquè hi ha gent fràgil i vulnerable, i en aquest cas intentarem per tots els mitjans fer-ho a l'entorn del dia 21», ha explicat a Regió7. Abans tampoc no es pot posar.

A partir d'aquí, «i si arriben les que tenim comptades, farem tots els professionals dins aquestes tres setmanes, i els que no en 28 dies». Sabater ha assegurat que «hauria de passar alguna cosa molt catastròfica per no complir aquest compromís». A partir del 4 de febrer és previst, per exemple, que es dugui a terme la segona tongada de vacunacions, la de la segona dosi, a Althaia. A mitjan gener i durant tres dies es van vacunar més de 1.800 professionals de la fundació.

No es posen primeres dosis

Ara pràcticament no es posen primeres dosis «perquè no tenim les vacunes. Si en tinguéssim, és evident que les posaríem».

Sabater ha explicat que aquesta situació generada per les farmacèutiques ha obligat a replanificar el pla de vacunació. «Si convé pararem màquines i, tret d'allò que sigui urgent o greu, ens dedicarem a vacunar. Però no les tindrem totes de cop».

A més a més ha explicat que cada vacuna té el seu problema logístic. La de Pfizer, per exemple, s'ha de conservar a -80 graus. Un cop descongelada s'ha d'utilitzar en cinc dies com a màxim, i un cop fora del vial s'ha d'injectar les cinc hores següents com a màxim. De cada vial en surten 5-6 dosis. La Moderna -que a Manresa no ha arribat- s'ha de conservar a -20 i de cada vial en surten 10 dosis. L'Astrazeneca és amb monodosi i en un primer moment es va pensar per poder dur a domicilis de persones dependents, per exemple, però no està indicada per a més grans de 65 anys, i a «aquesta gent no la podem dur a un CAP. Estem treballant per buscar la logística i què fer en cada moment».

La xarxa de la grip

En una segona fase de vacunació, en la qual es preveu administrar el fàrmac a més grans de 80 anys, ja no hi hauria d'haver tants problemes, ha opinat la responsable de Salut. «Ja utilitzarem el sistema habitual que tenim de vacunació de la grip. A Catalunya es vacunen cada any més d'un milió de persones. En aquest cas és més complex, evidentment, però ens en sortirem».

Mentrestant, cal mantenir i fins i tot extremar les mesures de prevenció, ha recordat. L'aparició de la variant britànica, que s'encomana molt més fàcilment, encara ho exigeix més. A les comarques del Bages, Berguedà i Moianès s'han confirmat 11 casos, però n'hi ha més de sospitosos.

La campanya de vacunació a la Regió Sanitària de la Catalunya Central va començar el 27 de desembre. Des de llavors 14.461 persones s'han vacunat, de les quals 2.083 ja han rebut les dues dosis. El vaccí contra la covid s'ha administrat al 80 % de les residències de gent gran i al 77,8% de professionals sanitaris de primera línia. Són els dos col·lectius que s'han prioritzat en la primera fase del projecte de vacunació.