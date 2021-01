Almenys 17 morts en un atac armat contra un hotel de Mogadiscio

Almenys 17 persones han mort i 30 més han resultat ferides durant un atac encara en curs llançat per presumptes integrants del grup terrorista Al-Shabab contra un hotel pròxim a l'aeroport de la capital de Somàlia, Mogadiscio. L'atac ha començat amb una potent explosió atribuïda a un cotxe bomba amb un suïcida al volant a prop de l'Hotel Afrik, seguida de dues detonacions més i d'intens foc de repetició.

El portaveu policial Alí Hasan ha indicat que, després de l'explosió, un nombre encara indeterminat d'homes armats va procedir a assaltar l'hotel, on hi ha responsables locals del Govern, oficials de l'Exèrcit i civils. L'edifici està envoltat d'ambulàncies i forces de seguretat.

Un portaveu policial, Alí Hasan, ha explicat que hi ha una gran confusió dins i fora de l'hotel enmig d'una operació de les forces de seguretat per intentar posar fi a l'atac. Durant l'operació han pogut ser rescatades diverses persones, inclosos generals.



Bombardejos dels EUA

Almenys cinc atacants han participat en l'assalt i alguns d'ells s'haurien immolat dins de l'hotel en l'activar la càrrega explosiva que portaven. L'emissora 'Al-Àndalus', afí a Al-Shabab, ha informat de la presència de milicians del grup dins de l'hotel.

Somàlia fa front a un augment del nombre d'atacs per part de la milícia islamista Al-Shabab –vinculada a l'organització terrorista Al-Qaeda–, tant a la capital, Mogadiscio, com en altres zones del sud del país. Davant d'això, els Estats Units han incrementat els seus bombardejos contra el grup. L'últim dels bombardejos va tenir lloc aquest divendres contra un complex del grup armat somalí Al-Shabab a l'estat de Sud-oest on s'estava fent una reunió.

El departament de Seguretat de l'estat de Sud-oest ha informat de l'atac a la localitat de Mamodow i que han mort «diversos» milicians, segons recull el portal de notícies Hiiraan Online.