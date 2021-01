Augmenta la pressió hospitalària a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat dues centèsimes i se situa en 0,93, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot també ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 21 punts, i se situa ara en 533. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 611,77 a 596,04. S'han declarat 1.606 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 466.866. El 6,44% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 67 noves morts i el total és de 19.146. Hi ha 2.873 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 127 més, i 730 a l'UCI, 7 més. Els vacunats amb la primera dosi són 188.996 (+887) i 59.288 amb la segona (+8.336).

El risc de rebrot era de 634 entre el 14 i el 20 de gener i baixa a 533 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores ha baixat de 0,95 a 0,93. Amb la nova actualització es manté per sota del valor de la setmana anterior, quan estava a 0,94. La incidència a 14 dies és de 596,04 entre el 21 i el 27 de gener, per sota dels 703,15 de l'interval anterior (14-20 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 21 al 27 de gener n'hi va haver 20.753, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declara 25.125. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 269,62 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (326,42).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 252.930 proves PCR i 111.861 tests d'antígens, dels quals un 6,44% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (7,36%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,77 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 503.493, dels quals 466.866 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 67 noves morts, amb un total de 19.146 en tota la pandèmia: 11.941 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+45), 4.480 en residències (+6), 1.074 en domicilis (+2) i 1.651 no classificables (+14).

Entre el 21 i el 27 de gener s'han declarat 525 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 519. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.927 persones. La setmana anterior, del 14 al 20 de gener, n'hi va haver 2.852.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 45 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 28.910. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 31.604. En total, han mort 8.396 persones, 18 més que en l'últim balanç.

Regió sanitària de Barcelona ciutat: l'Rt baixa de l'1

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 102.623 (+250), xifra que s'eleva a 112.802 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.933 persones a l'àrea (+18). Pel que fa als vacunats, n'hi ha 43.056 amb la primera dosi, 83 més que en el balanç anterior, mentre que 13.027 ja han rebut la segona (+1.749).

El risc de rebrot baixa a 596, 31 punts menys. El de la setmana del 14 al 20 de gener era de 690. L'Rt baixa dues centèsimes fins a 0,99, situant-se per sota de l'1 i per sota de la propagació de la setmana anterior (1,02). La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 276 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 609, mentre que en el període anterior era de 688. El 7,49% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 578 ingressats, 29 més que fa 24 hores. Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 21 al 27 de gener es van notificar 139 defuncions i hi havia 565 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades va ser 137 i hi havia 542 ingressats.

Regió metropolitana nord: el risc de rebrot baixa 17 punts

La regió metropolitana nord suma 116.548 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (399 més que en el balanç anterior), i 124.497 amb totes les proves. El territori ha registrat 4.283 morts des de l'inici de la pandèmia, 12 més. En aquesta regió hi ha 46.500 vacunats amb la primera dosi, 130 més que en el balanç anterior, i 11.923 ja han rebut la segona (+1.904).

El risc de rebrot baixa 17 punts, fins a 511. Durant l'interval de set dies anterior era de 617. La velocitat de propagació es redueix dues centèsimes i se situa en 0,90. La setmana del 14 al 20 de gener era de 0,93.

Actualment la taxa de confirmats per PCR o TA és de 257 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és del 5,37%. La incidència a 14 dies està en 572 (683 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 795 pacients ingressats, 38 més que en el balanç anterior.

Entre el 21 i el 27 de gener hi havia 805 pacients ingressats i es van declarar 130 defuncions. La setmana anterior els ingressats eren 754 i es van declarar 110 morts.

Regió metropolitana sud: 19 morts més

La regió metropolitana sud suma un total de 81.983 casos confirmats per PCR o TA (356 més que en les darreres hores) i 90.010 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.333 (+19). Entre el 21 i el 27 de gener es van declarar 96 defuncions, per les 82 de la setmana anterior. Hi ha 30.687 vacunats amb la primera dosi, 201 més, i 10.572 ja han rebut la segona, 1.389 més.

El risc de rebrot cau 12 punts i se situa en 561. En el període del 14 al 20 de gener va ser de 667. La velocitat de propagació del virus es manté en 0,94. Aquest indicador estava en 0,92 en l'interval del 14 al 20 de gener.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 276 per cada 100.000 habitants. El 7,39% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 601 (736 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 474 pacients ingressats per covid, 35 més. Entre el 21 i el 27 de gener hi havia 507 ingressats, pels 470 de la setmana anterior.

Catalunya central: el risc de rebrot baixa 22 punts

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 34.066 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 71 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 37.337 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.146 persones en aquesta regió, 3 més. Entre el 21 i el 27 de gener s'han notificat 44 defuncions, per les 61 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 15.284 vacunats amb la primera dosi, 256 més que en el balanç anterior, mentre que 6.471 han rebut la segona (+1.406).

El risc de rebrot baixa 22 punts, fins a 475. La setmana anterior era de 592. La taxa de reproducció del virus es manté en el 0,92 (la setmana del 14 al 20 de gener també era de 0,92). La taxa de confirmats per PCR/TA és de 233 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 524, pels 665 de la setmana anterior. El 6,01% de les proves donen positiu.

La regió té 192 pacients ingressats actualment, 2 més que en el balanç anterior. En la setmana del 21 al 27 de gener eren 183, mentre que en l'interval anterior n'eren 227.

Camp de Tarragona: el risc de rebrot cau 52 punts i l'Rt a 0,88

Al Camp de Tarragona s'han registrat 31.856 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 172 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 32.945. En aquesta regió han mort 915 persones, una més. Es van registrar 49 defuncions entre el 21 i el 27 de gener, 53 la setmana anterior. Hi ha 16.123 persones vacunades de la primera dosi (+116) i 3.777 de la segona (+708).

El risc de rebrot cau 52 punts i se situa en 501, pels 649 de la setmana anterior. L'Rt baixa 4 centèsimes, fins a 0,88, mentre que en l'interval anterior era de 0,93. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 254 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 600, mentre que en l'interval anterior era de 727. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 6,35%.

Segons les últimes dades, hi ha 263 pacients ingressats, 4 més que en el balanç anterior. Entre el 21 i el 27 de gener hi havia 277 ingressats, 287 la setmana anterior.

Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 63 punts però continua molt alt

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 8.914 casos confirmats per PCR o TA, 41 més que en el balanç anterior, i 9.185 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 148 persones, dues més. Entre el 21 i el 27 de gener es van notificar 9 defuncions, 6 en l'interval anterior. Hi ha 4.687 persones vacunades de la primera dosi, una menys de les que es van comunicar en el balanç de dissabte, i 1.502 de la segona (+183).

El risc de rebrot baixa 63 punts i se situa en 738, molt per sota de la setmana anterior, que era de 965. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 21 i el 27 de gener és de 369 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 862, pels 996 de la setmana anterior. El 7,76% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt baixa quatre dècimes fins a 0,86, mentre que la setmana anterior era del 0,98. Segons l'últim balanç, ara hi ha 63 pacients ingressats, un menys que en el balanç anterior. Entre el 21 i el 27 de gener hi havia 67 ingressats, pels 61 de la setmana anterior.

Regió de Lleida: 90 casos més

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 26.400 casos confirmats per PCR/TA, 90 més. Són 27.275 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 509 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, un més que en l'anterior balanç. Entre el 21 i el 27 de gener es van notificar 8 defuncions, 12 la setmana anterior. Hi ha 11.304 vacunats de la primera dosi a la regió (+17) i 5.059 de la segona (+249).

Pel que fa al risc de rebrot, es manté en 501, per sota del registre de la setmana anterior, que era de 548. La velocitat de propagació baixa dues centèsimes, fins a 0,96, mentre que la setmana anterior estava en 0,98. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 255 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 529 (568 en l'interval anterior). El 6,43% de les proves que es fan surten positives.

Actualment hi ha 119 pacients ingressats als hospitals, 12 més que fa 24 hores. Entre el 21 i el 27 de gener els ingressats eren 123, pels 113 del període anterior.

Alt Pirineu i Aran: l'Rt baixa fins a 0,92

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 4.566 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 8 més, i 4.793 sumant totes les proves. Un total de 135 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, cap més que en el darrer balanç. El risc de rebrot baixa 10 punts, fins a 522, mentre que la setmana anterior era de 657. Hi ha 2.056 vacunats de la primera dos (+3) i 1.255 de la segona (+4).

L'Rt baixa dues centèsimes fins a 0,92. En l'interval anterior estava en 1,08. La taxa de confirmats per PCR és de 278 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 580, pels 607 de l'interval anterior. El 5,55% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 18 pacients ingressats, els mateixos que en l'anterior balanç. Entre el 21 i el 27 de gener hi havia 14 ingressats i es van notificar 2 defuncions, mentre que en el període anterior va ser 9 els hospitalitzats i 2 les defuncions.

Regió de Girona: 11 morts més

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 51.363 (+176) i pugen a 54.358 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.670 persones en aquest territori (+11). Entre el 21 i el 27 de gener es van declarar 48 defuncions, 56 la setmana anterior. Hi ha 19.207 vacunats de la primera dosi (+81) i 5.677 de la segona (+742).

El risc de rebrot baixa 10 punts, fins a 467, mentre que la setmana del 14 al 20 de gener era de 517. L'Rt es manté en 0,96 (0,91 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 231 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 496 (589 en l'interval anterior).

Hi ha 263 pacients ingressats actualment, 8 més que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 269 (entre el 21 i el 27 de gener), pels 280 de la setmana anterior.

Olot, Ripollet i Tortosa, municipis amb més risc de rebrot

Olot és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb .1858 punts, per davant de Ripollet, amb 1.025, i Tortosa, amb 928. Pel que fa a la velocitat de contagi, Salt encapçala la llista amb una Rt d'1,95. La segueixen Mollerussa, amb 1,64 i Olot, amb 1,55. Pel que fa a la incidència a 14 dies, també destaca Olot en primera posició, amb 1.217, seguida de Tortosa, amb 925 i Premià de Mar, amb 922.