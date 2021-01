Borràs busca tot el vot independentista envoltant-se de Sànchez i Pesarrodona

La campanya electoral de la pandèmia es presenta més que mai com un tauler d'escacs amb peces i jugades estratègiques. Amb unes enquestes ajustades per als tres principals partits amb possibilitats de guanyar les eleccions; JxCat, ERC i PSC, Laura Borràs, la cap de cartell de JxCat, va voler demostrar en el míting d'ahir a Manresa que la seva candidatura és l'única capaç d'aglutinar tot el vot independentista envoltant-se de l'expresident de l'ANC i pres de l'1-O, Jordi Sàn-chez, i el conegut còmic de Sant Joan de Vilatorrada i membre històric d'ERC al Bages, Jordi Pesarrodona. Dues peces valuoses per donar la imatge d'unitat.

ERC va mostrar dijous, a l'inici de la campanya, a quina partida vol jugar quan Pere Aragonès va mostrar les peces amb les quals començava a moure fitxa, antics membres del PSC. En aquest acte, Ernest Margall va parlar d'ERC com «la casa gran del socialisme» enfront d'un Salvador Illa que podria frustrar les aspiracions dels republicans de ser el partit més votat el 14-F. Borràs compta amb peces molt valuoses en la partida, amb més capacitat de moviment que d'altres, i en l'acte de Manresa, que va tenir lloc al Museu de la Tècnica, era el moment que Jordi Sànchez reivindiqués la candidatura de Borràs com la més capacitada per aglutinar totes les ànimes que van donar vida a l'històric 1-O del 2017.

Llargament aplaudit per la seixantena d'assistents en el míting (no n'hi podien haver més per les restriccions), Sànchez va apel·lar a figures històriques del catalanisme polític, tan de dretes com d'esquerres, per visualitzar que JxCat se sent hereu de molts corrents, en el passat distants entre ells.

«És un projecte que uneix i recull sensibilitats molt diferents, i vull reivindicar uns noms molts concrets de la memòria política d'aquest país. Dins de JxCat hi ha gent que se sent molt còmoda amb noms com el de Josep Pallach, del Partit Socialista Reagrupament; com Ramon Trias Fargas, d'Esquerra Democràtica de Catalunya; com en Carrasco i Formiguera, d'Unió Democràtica de Catalunya, i com tanta i tanta altra gent que van deixar la pell per defensar els mateixos ideals que Junts representa», va emfatitzar.

En la partida de Laura Borràs hi ha una peça clau, el seu rei -malgrat l'objectiu sigui la república-, que és Carles Puigdemont. Tot i que ahir no va aparèixer en escena, Jordi Sànchez en va fer referència afirmant que és «el nucli dur per a Junts» i «la peça clau que el sistema espanyol necessita capturar per fer creure que ha derrotat l'1-O», i va afegir que «representem un esperit que molts es pensaven acabat, i avui torna a ser ben visible, i és un esperit ben viu que creu en el futur».

Estirada d'orelles a ERC

La intervenció de Pesarrodona anava encaminada en el mateix sentit. El de visualitzar que JxCat és un projecte polític transversal. Com que en les campanyes electorals els gestos i la posada en escena poden comptar més que les paraules, la seva aparició ahir deixava clar que els desencisats d'ERC poden trobar en Junts un nou partit que representi millor les seves aspiracions.

Pesarrodona va dimitir dels càrrecs públics que ocupava com a republicà, era membre al Consell Comarcal i regidor de Sant Joan, i posteriorment va abandonar el partit. Ahir no va esmentar ERC, però era clar que moltes de les seves paraules estaven dirigides a la formació en el que ha estat membre històric. «Vinc d'un moviment independentista i d'esquerres en el qual vam dir que units era l'única manera d'aconseguir la llibertat, però hi ha gent que no ho ha entès», va dir Pesarrodona, que el setembre de l'any passat va ser condemnat a 14 mesos d'inhabilitació per desobe- diència.

Laura Borràs va tancar el míting també parlant de la unitat de l'independentisme i de com un estat propi, que gestionés els seus recursos, podria fer millor front a la pandèmia. «Tenim un missatge positiu i propositiu. Som inclusius i junts guanyarem sempre. Dividits, perdrem». L'acte es va fer amb totes les mesures sanitàries que requereix la situació epidemiològica.

En la partida d'ahir hi havia bons alfils de la Catalunya Central, com el sallentí David Saldoni i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra. Però s'haurà d'esperar al 14-F per veure qui fa escac i mat.

La candidata de JxCat va fer esment al míting d'ahir al vespre a Manresa una anècdota que va tenir lloc a Sant Vicenç de Castellet, on la candidata hi va anar a fer campanya. Podria ser un fet poc transcendent, però Laura Borràs s'hi va referir en el seu discurs.

«A Sant Vicenç de Castellet hem tingut una arribada una mica tensa. Hi havia un senyor que havia tingut la covid i patia per la seva salut i la de les persones que estima. Se sentia dolgut i rabiós. Se sentia com se sent molta gent, dolgut, enfadat i trist. Aquest senyor deia 'no volem urnes, volem vacunes'», explicava davant del públic, el presencial i el d'Internet, que seguia l'acte en directe.

Borràs va convertir la crítica en un reclam de la seva campanya, recordant la importància d'invertir en recerca i el seu compromís a fer-ho.