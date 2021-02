L'Exèrcit de Birmània pren el control del país després d'arrestar Aung San Suu Kyi

L'Exèrcit de Birmània ha declarat aquest dilluns l'estat d'emergència i ha pres el control polític del país durant un any després de detenir diversos membres del Govern i la Nobel de la Pau Aung San Suu Kyi, informa el canal de televisió controlat pels militars.

El fins ara vicepresident, Myint Swe, que va ser nomenat en el càrrec pels militars gràcies als poders que els reserva l'actual Constitució, assumeix la presidència; mentre que el cap de les Forces Armades, Min Aung Hlaing, controlarà les autoritats, ha apuntat el canal Myawaddy News.

La presa del poder castrense arriba hores després de la detenció de part de l'Executiu, entre els quals, la líder de facto, la consellera d'Estat i Nobel de la Pau, Aung San Suu Kyi, i el fins avui president, Win Myint, a més de polítics i activistes. «Hem sentit que està detinguda a Naypyidaw (la capital del país), suposem que l'exèrcit està organitzant un cop d'Estat», va dir Myo Nyunt a l'agència AFP. Entre la trentena de detinguts es troben a més activistes, escriptors i artistes, segons una llista extraoficial a què va tenir accés EFE.

Després dels comicis del novembre, en què la NLD (Lliga Nacional per a la Democràcia, el partit de Suu Kyi) va aconseguir la victòria, l'oposició ha rebutjat els resultats i alts càrrecs militars s'hi havien pronunciat en contra recentment. Tot i que la NLD va obtenir prou escons en el Parlament per formar un govern, l'Exèrcit ha demanat que es posposi la convocatòria del legislatiu, que havia de tenir lloc aquest dilluns. La Comissió Electoral ha negat el frau electoral en els comicis del novembre, guanyats amb una majoria aclaparadora per la Lliga Nacional per a la Democràcia, ja que va aconseguir el 83 per cent dels 476 seients del legislatiu.

Vincles entre oposició i militars

Els soldats també han anat a les cases dels ministres principals en altres regions i se'ls han emportat, tal com apunten els familiars. Així mateix, l'Exèrcit s'ha apoderat de l'Ajuntament de Rangun. Cinc camions militars s'han desplegat al recinte de l'ajuntament i els soldats feien retrocedir les persones a l'entrada, segons un periodista d'AFP.

En els últims dies s'havia elevat la preocupació davant les declaracions del cap de les Forces Armades, Min Aung Hlaing, que va arribar a afirmar que la Carta Magna podia ser «revocada», en què deixava entreveure la possibilitat d'un cop d'Estat militar. L'Exèrcit compta amb el 25 per cent dels escons al Parlament, segons la Constitució.

Malgrat les acusacions de l'oposició de frau electoral, la comissió electoral les ha rebutjat i ha assegurat que els resultats no han estat marcats per irregularitats. Segons els mateixos, el partit de Suu Kyi hauria obtingut una majoria aclaparadora al Parlament i podia mantenir-se en el poder en solitari, sense necessitat d'altres recolzaments.

Les queixes de l'oposició estan encapçalades pel Partit Unió Solidaritat i Desenvolupament (USDP), que al seu torn manté vincles amb l'Exèrcit, tot i que de moment no ha presentat proves de les presumptes irregularitats.

L'aclaparadora victòria electoral de Suu Kyi va demostrar la seva gran popularitat a Birmània, malgrat la mala reputació internacional per les polítiques contra la minoria rohingya, a qui, en gran part, es nega la ciutadania i el vot, entre altres drets.

La UE condemna el cop militar

La Unió Europea ha condemnat el cop militar a Birmània. "Els resultats electorals i la constitució s'han de respectar", ha avisat aquest dilluns al matí el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. El president del Consell Europeu ha enviat un missatge similar i també ha reclamat l'alliberament de la líder Aung San Suu Kyi i d'altres figures del partit governant Lliga Nacional detinguts durant el cop d'estat. "El govern civil legítim s'ha de restaurar", ha defensat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.