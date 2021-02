Oxford va ocultar que va injectar una dosi errònia de la seva vacuna durant els assajos amb voluntaris

Aproximadament 1.500 dels voluntaris inicials en un assaig clínic d'etapa avançada de la vacuna Covid-19 d'Oxford / AstraZeneca van rebre una dosi incorrecta, però no se'ls va informar que s'havia comès un error que surt a la llum gràcies a documents obtinguts per Reuters.



L'error de dosificació es va traslladar als participants de l'assaig en una carta datada el 8 de juny dient que era perquè els investigadors de la Universitat d'Oxford coneguessin com funciona la vacuna en diferents dosis. La carta va ser firmada per l'investigador principal de l'assaig, el professor d'Oxford Andrew J. Pollard, i enviada als participants de l'assaig.

Com va informar Reuters el 24 de desembre, els participants van rebre aproximadament la meitat de la dosi a causa d'un error de mesurament dels investigadors d'Oxford. La carta de Pollard no va reconèixer cap error. Tampoc va revelar que els investigadors havien informat del problema als reguladors mèdics britànics, que després van dir a Oxford que afegís un altre grup de prova per rebre la dosi completa, d'acord amb el pla original de l'assaig.

No hi ha indicis que existís cap risc per a la salut dels participants de l'assaig.

S'ha parlat molt de la vacuna desenvolupada per la Gran Bretanya, que s'està implementant a tot el Regne Unit i s'ha promocionat com una arma de baix cost contra la pandèmia. No obstant, ha sigut objecte d'escrutini a causa de l'error de dosificació en l'assaig d'Oxford i l'escassetat de dades sobre la seva eficàcia en les persones grans que són més vulnerables al virus.