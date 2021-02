El risc de rebrot recula a la regió central, però manté una alta velocitat de contagi

Les dades epidemiològiques de la covid-19 mantenen la tendència a la millora dels darrers dies en el conjunt de les comarques centrals, però la velocitat de propagació de la malaltia continua elevada, i amb uns nivells que superen la mitjana catalana (amb una Rt de 0,93) a la major part del territori, tret de la Cerdanya i l'Anoia.

La millora es nota especialment en el risc de rebrot, que, igual com s'observa en el conjunt de Catalunya, a la regió central va reculant progressivament, tot i algunes oscil·lacions. A hores d'ara, la situació en aquest territori és millor que en el global de Catalunya, tret del Solsonès, que ahir es mantenia com la tercera comarca amb un índex de rebrot més elevat (de 1.073 punts), només per sota de la Vall d'Aran i la Garrotxa, per bé que la situació tendeix a la millora, i en només tres dies aquest índex al Solsonès ha baixat d'uns 400 punts.

En conjunt, el risc de rebrot experimenta una millora, amb baixades que els darrers dies han continuat a l'Anoia (ahir aquest índex se situava als 425 punts), al Bages (442) i a l'Alt Urgell (481), mentre que al Berguedà (419 punts) i a la Cerdanya (372) hi ha hagut un lleuger repunt, però igualment les dades continuen sent millors ara que fa set dies. El Moianès, en canvi, està tenint un empitjorament més sostingut, amb un índex de rebrot que ahir se situava als 513 punts, encara per sota de la mitjana catalana, que és de 533.

La propagació no remet

El Moianès també és la comarca de la Catalunya Central amb una velocitat de propagació (Rt) més elevada, i la cinquena amb el nivell més alt de tot Catalunya. Ahir era d'1,43 punts, més baixa que al començament de mes, però més elevada que fa set dies, i amb una tendència creixent.

De fet, aquest índex ha anat empitjorant en el conjunt del territori, i això fa que a hores d'ara es mantingui per sobre de la mitjana de Catalunya (on la Rt ahir era de 0,93). El Bages (0,94) i el Berguedà (0,96) superen de poc aquesta mitjana, però, a banda del Moianès, l'índex de velocitat de contagi també es manté per sobre de l'1 a l'Alt Urgell (1,07) i al Solsonès (1,32). A l'altre extrem hi ha la Cerdanya (0,85) i l'Anoia (0,79), que es troben entre les deu comarques catalanes amb l'índex més baix. De fet, són les úniques comarques de la regió central on la velocitat de propagació de la covid ha experimentat un retrocés respecte dels darrers set dies.

En l'àmbit municipal, i pel que fa a poblacions grans o capitals de comarca, els indicadors epidemiològics situen Puigcerdà a la cua del rànquing (o sigui, amb uns índexs més bons) tant pel que fa al risc de rebrot com a la velocitat de contagi, seguit de molt a prop per Igualada. A Manresa, l'índex de rebrot és ara de 435 i la velocitat de contagi, de 0,89.

Més pressió hospitalària

Pel que fa al conjunt de Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 va baixar ahir dues centèsimes respecte del dia anterior i ara se situa en 0,93, mentre que el risc de rebrot també ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 21 punts, i se situa ara en 533. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 611,77 a 596,04. Així mateix, ahir es van declarar 1.606 casos nous confirmats per PCR o TA, amb un total de 466.866, mentre que el 6,44% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

La dada negativa pel que fa a l'evolució és que ahir hi havia 2.873 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 127 més que el dia anterior, i 730 a l'UCI, en aquest cas 7 més.

També es va informar de 67 morts més i ara el total és de 19.146.

Els vacunats amb la primera dosi són 188.996 (+887) i 59.288 amb la segona (+8.336).