La justícia russa condemna l'opositor Aleksei Navalni a tres anys i mig de presó

Un tribunal de Moscou ha condemnat l'opositor rus Aleksei Navalni a tres anys i mig de presó en fer efectiva una sentència de l'any 2014. Segons el tribunal, Navalni ha incomplert els termes de la llibertat condicional en no presentar-se l'any passat davant l'autoritat competent. L'opositor rus va ser arrestat al gener en aterrar a Moscou des d'Alemanya, on es va recuperar d'un enverinament sofert a l'estiu del qual culpa a l'actual president rus, Vladimir Putin, i des de llavors estava en presó preventiva. "Passarà a la història com un enverinador", ha assegurat durant la seva compareixença davant el tribunal l'opositor rus sobre Putin.

A l'exterior del tribunal on s'ha celebrat el judici s'han reunit centenars de persones. Segons l'organització OVD-Info, més de 300 persones han estat detingudes.