Una altra setmana amb deu morts per covid-19 a Althaia i Sant Andreu

L'afectació mortal de l'epidèmia de coronavirus als centres assistencials de Manresa no baixa d'intensitat.

La darrera setmana hi ha hagut cinc morts de covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu i cinc més a Althaia. Deu morts en set dies.

És una xifra esfereïdora de més d'una defunció diària a causa de l'epidèmia, però el que encara és pitjor és que no es tracta d'una situació puntual sinó sostinguda en el temps.

Fa quatre setmanes hi va haver deu víctimes mortals, fa tres setmanes, dotze defuncions i les dues darreres setmanes deu morts cadascuna.

A Althaia han mort per coronavirus durant l'epidèmia 255 persones i a Sant Andreu, 114. Són 369 víctimes mortals als dos centres assistencials.

La gràfica mostra d'una forma meridiana el brutal cost en vides humanes de l'arrencada de l'epidèmia, els mesos de poca afectació al juny, juliol i agost i com a partir del setembre comença a enfilar-se la corba que porta els darrers tres mesos amb, un altre cop, una elevada mortalitat.

Si es manté aquest nivell d'afectació aquest mes es podria creuar la barrera de les quatre-centes defuncions per coronavirus a les instal·lacions de les fundacions Althaia i Sant Andreu Salut. I si la xifra de defuncions no para d'engruixir-se, les dades d'ingressats tampoc són positives. A Althaia hi ha actualment 94 ingressats per covid-19, el mateix nombre que fa una setmana. A Sant Andreu n'hi ha 41, un menys que dimarts de la setmana passada.

Cent trenta-cinc persones hospitalitzades a causa de l'epidèmia és un volum molt important que distorsiona el normal funcionament dels centres, que malden per continuar atenent les patologies de persones que no estan infectades de covid.

Pel que fa a les altes, Althaia ha donat 1.805 i Sant Andreu, 133. En total, 1.938, quaranta-una més que fa una setmana.

En resum, Althaia i Sant Andreu arribaran aviat a les dues mil altes donades des del març de l'any passat, avancen dia a dia cap als quatre-cents decessos per l'epidèmia i tenen un volum molt important de persones ingressades mentre no s'aprecia encara una reducció de l'afectació de l'epidèmia.

És en aquest marc que s'entenen les restriccions en l'acompanyament de pacients ingressats. Des del 5 de gener, cap malalt hospitalitzat pot estar acompanyat a Althaia excepte els infants, les mares durant el procés de part i els dies posteriors al naixement, i pacients que es troben en situació de delírium o en procés de final de vida, per tal de preservar la salut des pacients i dels professionals.