Bárcenas confessa a Anticorrupció que el PP tenia una caixa B de la qual Rajoy era «perfecte coneixedor»

L'extresorer del PP Luís Bárcenas ha enviat un escrit a la Fiscalia Anticorrupció en el qual confessa que el partit tenia una caixa B de la qual l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy era "perfecte coneixedor". "Des de l'any 1982 va existir institucionalitzat un sistema de finançament del Partit Popular amb percepcions en B que es realitzaven a través de donatius", afirma en l'escrit al qual ha tingut accés l'ACN. Bárcenas afirma que "de totes aquestes actuacions era perfecte coneixedor Mariano Rajoy, fins al punt que a principis del 2009, vam tenir una reunió al seu despatx, en la qual li vaig mostrar els papers d'aquesta comptabilitat B".

Bárcenas relata que Rajoy va dir-li que "com podia seguir conservant tota aquesta documentació comprometedora" que va acabar "personalment destruint en la màquina destructora de papers". L'extresorer diu que Rajoy ho va fer sense saber que Bárcenas "guardava còpia d'aquesta documentació".

En l'exercici de 2007 la comptabilitat paral·lela tenia uns ingressos anotats de 500.000 euros, en l'exercici de 2008 d'una mica més d'un milió d'euros dels quals al voltant de 900.000 euros es van destinar a la remodelació de la seu del PP al carrer Gènova de Madrid.

"Aquests fons es nodrien amb caràcter general de donatius o aportacions efectuades per persones relacionades amb empreses beneficiàries d'importants adjudicacions públiques", diu Bárcenas. Els donatius es feien en metàl·lic a l'extresorer Álvaro de Lapuerta a qui descriu com a "persona de la màxima confiança del partit".

La "immensa majoria" de donatius no tenien "naturalesa finalista", diu Bárcenas, encara que "les principals donacions procedien d'entitats beneficiàries d'importants adjudicacions públiques".



Pagament de complements salarials



Amb la caixa B també es van pagar complements salarials a Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Aceves, Javier Arenas, Rodrigo Rato i Jaime Ignacio del Burgo.



Justifica la confessió



Bárcenas expressa la voluntat de col·laborar amb la justícia i diu que anteriorment va ser "ingenu" perquè va "donar per bona la promesa" del PP de què la seva dona, Rosalía Iglesias, no entraria a la presó. També diu que va rebre "pressions" perquè no parlés i no taqués "el bon nom" del que era el seu partit. Bárcenas afirma que és "conscient" dels errors que ha comès.