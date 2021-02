El BCE constata que Espanya és l'estat de l'eurozona que menys ha gastat per fer front a la crisi

Espanya és l'estat de l'eurozona que menys ha gastat per fer front a la crisi provocada per la covid-19. Això és el que apunta un estudi del Banc Central Europeu (BCE) que calcula que l'Estat ha destinat un 1,3% del PIB a mesures fiscals, mentre que la mitjana de la zona euro se situa en el 4%. El document, que utilitza dades aportades per la Comissió europea, situa Lituània i Àustria com els estats de l'eurozona que més han gastat contra la crisi, un 6% del PIB. En el cas d'Espanya, l'informe del BCE apunta que el govern espanyol eleva fins al 5,5% el que s'ha destinat a mesures fiscals contra la crisi.

L'informe del BCE situa Espanya com el quart estat de l'eurozona que més línies de crèdit ha donat a empreses amb dificultats per la crisi. Els que més n'han donat són Itàlia, Alemanya i França.

Segons l'informe de la institució monetària, els països de la zona euro han destinat principalment les mesures fiscals del 2020 a donar suport a empreses i a l'ocupació.



JxCat demana la compareixença de Calviño per les dades del BCE sobre les ajudes d'Espanya per afrontar la crisi



L'encara portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha demanat la compareixença urgent al Congrés de la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, després que el Banc Central Europeu (BCE) hagi constatat que Espanya és l'Estat de l'eurozona que menys ha gastat per fer front a la crisi de la covid-19. En una roda de premsa des del Congrés, la candidata de JxCat a les eleccions del 14-F al Parlament ha defensat que el seu partit tenia "raó" quan va oposar-se als pressupostos espanyols, i advertia que la Moncloa no s'endeutava prou per fer el mateix que els països europeus per ajudar a empreses. "El BCE ens dona ara la raó". El banc calcula que l'Estat ha destinat un 1,3% del PIB a mesures fiscals, lluny del 4% de la mitjana europea.