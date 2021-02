Detingut per violar tres vegades a la mateixa dona a Mallorca

Agents de la Guàrdia Civil van arrestar dilluns passat a Felanitx (Balears) un delinqüent de 21 anys que presumptament va violar en tres ocasions la mateixa dona al llarg de l'últim any i mig. El jove va atracar quatre vegades l'establiment on treballava la víctima, i en tres va portar la dona a una sala a la part posterior del local i allà la va forçar a mantenir relacions sexuals. Els investigadors de la Policia Judicial de Manacor van aconseguir, després d'una llarga investigació, localitzar l'assaltant, que va ser capturat en ple carrer de la localitat.

El primer assalt, segons informen fonts de la Guàrdia Civil es va perpetrar l'agost del 2019, quan un individu encaputxat i armat amb una navalla va irrompre en un establiment comercial de Felanitx, on hi havia una única empleada, una dona d'uns 40 anys. El lladre va amenaçar la víctima perquè li donés els diners que tenia a la caixa enregistradora. Tot seguit la va portar a una sala situada a la part posterior de l'establiment i allà la va obligar a mantenir relacions sexuals abans de fugir.

La dona va denunciar els fets a la Guàrdia Civil i la Policia Judicial de Manacor va iniciar immediatament una investigació. Les indagacions van resultar molt complicades, ja que l'individu havia actuat amb el rostre tapat, de manera que només comptaven amb la descripció de la roba que portava.

Al llarg de l'any següent, el mateix sospitós va perpetrar dos assalts més al mateix establiment, i en les dues ocasions va tornar a violar l'empleada. En els dos casos es van repetir els fets de la primera vegada. L'home, encaputxat i amb la cara tapada per la mascareta, va amenaçar la víctima amb una arma blanca, li va treure els diners de la recaptació, i després se la va emportar a la part posterior, on va consumar l'agressió sexual.

La reiteració dels assalts va fer que els investigadors de la Guàrdia Civil donessin màxima prioritat al cas.

Finalment, el 21 de gener l'home va tornar a irrompre al comerç per quarta ocasió. En aquest últim cas ni tan sols anava armat. En va tenir prou amb intimidar verbalment la víctima perquè li entregués els diners que tenia. La va tornar a conduir a la part posterior però aquesta vegada no la va agredir sexualment. Es va limitar a deixar-la tancada a l'habitació i va fugir.

Uns clients que van entrar poc després a l'establiment van sentir els crits d'auxili i van alliberar l'empleada.

La Policia Judicial de Manacor va prosseguir amb la seva investigació i finalment va aconseguir identificar el sospitós, un jove marroquí de 21 anys resident a la zona i amb diversos antecedents per delictes contra el patrimoni i drogues.

El presumpte assaltant va ser localitzat dilluns passat en ple carrer de Felanitx pels agents, que el van arrestar. Va ser traslladat a dependències policials, on va admetre ser l'autor dels robatoris i les agressions sexuals contra la dona. Va explicar també que després dels robatoris es canviava immediatament de roba per dificultar la seva identificació, i va assenyalar als agents un descampat on havia amagat les peces que portava en l'últim assalt.

Està previst que el detingut sigui posat avui al matí a disposició del jutjat de guàrdia de Manacor.