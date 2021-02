La Junta Electoral prohibeix a TV3 utilitzar termes com 'presos polítics' o 'exili' durant la campanya

La Junta Electoral ha prohibit a TV3 utilitzar expressions com 'presos polítics' o 'exili' durant la campanya per als comicis del 14 de febrer al Parlament de Catalunya, segons una nota que ha fet pública Ciutadans. Els taronges havien presentat un recurs a l'àrbitre electoral per aquesta qüestió, per considerar que les expressions reflecteixen "falsedats al servei de la propaganda separatista". El partit lamenta que "només en campanya, i per obligació" la televisió pública "de tots els catalans" deixa de "repetir mantres separatistes". Segons Ciutadans, la resolució de la Junta recull que TV3 ha d'evitar "pràctiques informatives que s'apartin de la legalitat vigent en perjudici de la neutralitat informativa".

El text afegeix, també segons els taronges, que expressions com 'presos polítics' o 'exili' són "clarament identificables amb el missatge electoral de determinats partits polítics". Ciutadans subratlla que aquest és el missatge "dels partits separatistes i, lamentablement, també de Podem".