El càncer ha sigut la tercera causa de mortalitat a Espanya el 2020

L'últim any, el coronavirus ha afectat indirectament altres patologies, entre les quals, el càncer, que continua sent una de les principals causes de mortalitat a Espanya. En concret, el 2020 va ser la tercera patologia en nombre de morts, amb un 20,4% de morts, superada per les malalties cardiovasculars (23%) i les infeccioses i parasitàries, entre les quals hi ha la Covid-19 (20,8%), segons l'últim informe de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponent al desembre passat.

La por del contagi està provocant que molts pacients hagin retardat o hagin anul·lat les revisions periòdiques, cosa que suposa, en ocasions, un retard en el diagnòstic de noves malalties. En concret, durant la crisi de la Covid-19, els diagnòstics de nous tumors han disminuït entre un 30% 40%.

Tot això afecta directament la població amb malalties oncològiques, la gestió dels tumors, la supervivència, el benestar psicològic i la qualitat de vida del pacient. Un retard en un diagnòstic de càncer pot suposar que el tumor es detecti en un estat més avançat i que, per tant, augmentin les possibilitats de metàstasi, cosa que significa que el les cèl·lules cancerígenes poden propagar-se de forma més perjudicial a altres òrgans del cos.



Descens de diagnòstics

En vista de les últimes dades publicades a finals de desembre, que mostren un descens del 21% en el diagnòstic de nous casos de càncer entre el març i el juny del 2020 per efecte de la pandèmia, alguns experts han reflexionat, el Dia Mundial del Càncer, sobre l'impacte que comporta aquest retard en el diagnòstic en els pacients amb càncer.

En plena tercera onada del coronavirus, els especialistes han afirmat que caldrà esperar per conèixer quines seran les conseqüències globals, després d'un any marcat per la pandèmia. El descens del 21% de nous diagnòstics està acotat en uns mesos molt concrets, per tant, es necessitaran nous estudis per saber quin ha sigut l'impacte real de la pandèmia, tot i que s'estima que quan acabi la tercera onada podria arribar al voltant del 30%.

Els experts recorden que del març al juny tot es va parar, però en els següents mesos moltes persones continuaven tenint por i van evitar sortir de casa i acudir als hospitals. «No només en el cas de tenir algun símptoma o canvi al cos, sinó que han deixat de realitzar els cribratges de tumors tan prevalents com el càncer de mama, còlon o pulmó. I els efectes d'aquest retard els coneixerem en el futur», remarquen. Així mateix, segons han exposat els especialistes, els assajos clínics també s'han vist afectats i s'han hagut de reduir.

Per això, institucions com la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR) anima els pacients a acudir a consulta al menor símptoma. Els estudis mostren que el càncer afectarà una de cada tres dones i un de cada dos homes al llarg de la seva vida. Referent a això, asseguren que «la pandèmia està posant en joc dos abordatges molt importants en oncologia: el diagnòstic precoç i el consens en les decisions terapèutiques.