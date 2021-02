L'UCI de l'Hospital d'Igualada encara és plena de casos de covid-19

La principal preocupació aquesta darrera setmana a l'Hospital Universitari d'Igualada és l'alta ocupació que es manté a l'UCI, on hi ha hagut ingressades entre 9 i 10 persones. El centre es troba en la tendència general del país, amb una davallada del nombre de nous casos, però encara amb molts ingressats greus, la majoria per problemes respiratoris que acaben requerint una intubació i sedació per millorar la seva situació.

Aquests malalts d'alta complexitat a causa de l'agreujament de la malaltia han ocupat la majoria de dies de la setmana 10 llits, que són la dotació habitual al centre. En aquests moments, l'hospital habilita més llits si en té necessitat per poder atendre la resta de persones que poden requerir estar-hi ingressats per afectacions que no tinguin a veure amb la covid.

Amb tot, encara que hi hagi una alta ocupació de llits d'UCI, gairebé el 80% ahir i molts dies apropant-se al 90%, la situació ha millorat respecte setmanes anteriors, quan encara hi havia més persones a les sales UCI de l'hospital.

La pitjor dada de la malaltia sempre és la mort. Aquesta setmana 4 persones han perdut la vida a l'Hospital Universitari d'Igualada. La xifra, però, també és molt inferior a les 12 que va informar el centre fa vuit dies. Des de l'inici de la pandèmia, gairebé fa un any, a l'Hospital han mort 206 persones.

La situació a d'altres àrees del centre és molt més tranquil·la. Si la setmana passa hi havia 38 nous casos d'ingrés per covid, aquesta n'hi ha 31 i si dimecres passat fonts de l'hospital explicaven que en els 7 dies anteriors havien detectat 43 casos de covid positius, en l'últim recompte que s'ha fet públic aquest dimecres, la xifra és de 37.

Com a exemple, el dia 19 de gener van ingressar 9 persones i el dia 2 de febrer, 4.