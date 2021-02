Restriccions a Catalunya per la covid: així queden les mesures després dels últims canvis

La lleu millora de l'evolució epidemiològica del coronavirus a Catalunya ha portat el Govern de la Generalitat a modificar el seu pla de desescalada inicial i a suavitzar les restriccions a partir del dilluns vinent, 8 de febrer. Algunes mesures com el confinament municipal i la limitació molt restrictiva de l'obertura de bars i restaurants ja s'han prorrogat dues vegades tot i que inicialment estava previst que duressin 10 dies.

A continuació repassem com queden les mesures de restricció en els diferents àmbits a partir del dilluns 8 de febrer:



Restauració

Restaurants i bars podran obrir amb un 30% de l'aforament a l'interior i del 100% a les terrasses. La distància de seguretat serà de mínim de 2 metres entre taules. Les taules seran de màxim 4 persones (6 si són de la mateixa bombolla de convivència). A partir del 8 de febrer s'allarga una hora l'obertura de la restauració en els dos torns que actualment estan permesos, el d'esmorzar i el de dinar. Per tant, bars i restaurants podran obrir ara de 7.30 h a 11.30 h i de 13 h a 16.30 h. Els bars i restaurants que facin menjar per emportar podran servir sopars: de 19.00 a 22.00 hores si el client ve a recollir l'encàrrec, i fins a les 23.00 si el local serveix menjar a domicili. Es prohibeix l'obertura de bars i restaurants situats en centres comercials. Els Mossos realitzaran inspeccions en aquests locals per garantir que compleixen les mesures de seguretat.

Cultura

Cines, teatres, auditoris, sales de concerts, museus i sales d'exposicions podran obrir amb un 50% de l'aforament i un màxim d'ocupació de 500 persones. A partir del dilluns 14 de desembre, el Procicat va permetre fins a 1.000 persones per sessió o actuació sempre que es compleixin les condicions de la ventilació i el límit del 50% de l'aforament. També podran obrir en format semipresencial les escoles de música i dansa que estiguin certificades pel Departament d'Educació. Són escoles de preparació per a la formació reglada. A més, també ha decidit equiparar les llibreries als equipaments culturals, de forma que no estaran subjectes a les restriccions del comerç. Així, podran obrir el cap de setmana i també ho faran tots els dies les que tinguin més de 400 metres quadrats.

Activitats esportives

A partir del 8 de febrer els gimnasos podran obrir al 30% de la seva capacitat. Es manté la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un 50% de l'aforament i també a les piscines, tot i que sigui en recintes tancats. Es permet la pràctica esportiva federada no competitiva en equipaments a l'aire lliure. Les activitats, excepte les federades, es podran fer amb un màxim de 6 persones.



Comerç

Els comerços de fins a 400 metres quadrats només podran obrir de dilluns a divendres. Els centres comercials queden tancats. I durant el cap de setmana, només podran obrir les botigues considerades essencials (farmàcia, alimentació).



Cerimònies

Els actes religiosos i les cerimònies poden acollir fins a 1.000 persones si l'acte es desenvolupa de forma estàtica, a l'aire lliure o en espais físics tancats i complint les condicions de ventilació, controls de qualitat d'aire i d'aglomeracions.



Mobilitat

El tancament municipal passa a ser comarcal a partir del 8 de febrer. Es manté el tancament perimetral de Catalunya. D'altra banda, el toc de queda nocturn continua vigent fins a les 22.00 hores.