Les set millors frases de la confessió de Bárcenas: totes les claus

Luis Bárcenas ha obert la capsa de Pandora i assenyala el PP i Mariano Rajoy, just la setmana abans que l'Audiència Nacional comenci a jutjar el presumpte pagament amb diners en b de les obres de Génova 13, pel qual l'extresorer del PP s'enfronta a cinc anys de presó.

Aquestes són les frases més destacades de la seva confessió:



Rajoy, coneixedor i destructor

«De totes aquestes actuacions n'era perfecte coneixedor el senyor Mariano Rajoy, fins al punt que el 2009 vam tenir una reunió al seu despatx en què vaig mostrar els papers d'aquesta comptabilitat b i em va etzibar que com podia continuar conservant tota aquesta documentació comprometedora, que va acabar, personalment, destruint-la a la màquina destructora de papers, sense saber que jo guardava còpia d'aquesta documentació, gran part de la qual va ser sostreta de l'estudi de la meva dona quan van entrar-hi a robar».



Sobres i noms

«Les persones que van rebre aquests complements salarials van ser en concret: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato i Jaime Ignacio del Burgo».



La gravació de Lapuerta

«Hi ha una gravació en poder d'una persona –que oportunament assenyalaré per raons d'oportunitat processal– que jo he escoltat, en què Álvaro Lapuerta en una conversa gravada amb aquesta persona, amb qui Álvaro tenia confiança, li comentava sobre les entregues en metàl·lic que es realitzaven mensualment a aquests membres del PP, en què s'esmentava, entre d'altres, expressament, Mariano Rajoy».

Rosalía a la presó

«La meva segona declaració a la peça dels papers no lliga amb aquesta línia de col·laboració, atès que, amb ingenuïtat, vaig donar per bona la promesa que se m'havia fet arribar a través d'intermediaris que la meva dona, Rosalía Iglesias, no entraria a presó a conseqüència de la sentència de la peça Época 1».



Els fons

«Aquests fons –caixa b– es nodrien amb caràcter general de donatius o aportacions efectuades per persones relacionades amb empreses beneficiàries d'importants adjudicacions públiques».



Trama de 29 anys

"Des de 1982 va existir institucionalitzat un sistema de finançament del PP amb percepcions en b que es realitzaven a través de donatius".



Operació Kitchen

«Si m'hagués pogut quedar ànim de guardar silenci pel que algú podria arribar a entendre com una lleialtat mal entesa, el cert és que m'ha resultat descoratjador el coneixement dels fets que estan sent instruïts al Jutjat Central núm. 5 de l'Audiència Nacional, en concret en l'Operació Kitchen».