USO convoca una vaga dels treballadors del SEPE per exigir un reforç de plantilla

El sindicat USO ha convocat una vaga de dos dies el mes de març dels treballadors del SEPE per exigir un reforç de la plantilla i denunciar "l'esgotament" de la plantilla, que porta un any treballant amb una gran càrrega de feina per l'augment de prestacions i els ERTO. Fa dos setmanes, USO va escriure a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, proposant "solucions urgents" per al servei però, fins ara, no ha rebut "cap resposta". El sindicat explica que el SEPE ha publicat un 'pla de xoc' on reconeix "la falta de personal, els contractes amb frau de llei de temporals eterns i fa unes disculpes amb paraules boniques però sense cap solució a curt termini".

Segons el secretari general de FAC-USO, Luis Deleito, Europa fa avergonyir Espanya per la seva "manera arcaica de tramitar els ERTO". En aquest sentit, diu que la digitalització no s'estén al SEPE, que treballa "a pedra i pinzells" en un moment "d'allau i embús de prestacions".

El sindicat recorda que els funcionaris del SEPE treballen amb una càrrega de feina cinc vegades més gran que l'any passat, i amb manca de personal i una plantilla envellida. Critiquen que ara s'ha convocat un concurs "però per al personal que hi ha, no per ampliar-lo".

La decisió de fer vaga dos dies es va decidir en una assemblea virtual. Per ara, USO és l'únic sindicat que convoca la mobilització però ha convidat a la resta a sumar-se a una protesta "en defensa dels treballadors que estan velant per la protecció social de tota la ciutadania en millors condicions".