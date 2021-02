Els batlles d'ERC del Solsonès fan pinya en el cas del gerent vacunat

El Consell d'Alcaldies del Solsonès va aprovar una moció promoguda per 8 dels 15 batlles de la comarca (tots els de Junts i Independents menys l'alcalde d'Olius i president del Consell, Antoni Márquez), en què, entre d'altres, es reprovava que el gerent del Consell Comarcal i del Centre Sanitari, Marc Carrera, rebés la vacuna contra la covid-19 i posés el seu càrrec a disposició de la presidenta de l'ens comarcal, Sara Alarcón. La moció es va aprovar amb vuit vots a favor, els vots en contra d'ERC i l'abstenció de Márquez.

Els batlles promotors de la moció van coincidir en la manca de transparència al Consell Comarcal del Solsonès com a un dels grans problemes de l'ens. De fet, un dels punts de la moció demanava al govern fer un canvi de rumb en aspectes com la transparència, la gestió del centre sanitari i el servei als ajuntaments.

L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, va dir que la majoria dels alcaldes se senten menystinguts, i el de Lladurs, Daniel Rovira, va criticar que el Consell no transmet informació pública demanada per alguns consistoris. El batlle de Riner, Joan Solà, va assegurar que el conflicte de la vacunació ha estat «la gota que ha fet vessar el got» pel que fa a la poca transparència del Consell. Per exemplificar-ho va fer referència a que fa mesos es va demanar una reunió amb els representants del Centre Sanitari que no s'ha produït o que encara no s'ha organitzat una reunió per discutir la distribució de la subvenció de camins. Solà també va dir que el govern del Consell «s'està perdent» i va recordar que és un ens que ha de servir a la comarca i no a l'inrevés, i és que alguns batlles també van transmetre la sensació que cada cop dirigeixen més diners al Consell i veuen com els serveis minven.

L'alcalde republicà de La Coma i la Pedra, Ramon Costa, va refermar la posició del govern comarcal i va assegurar que, més enllà de la comunicació, tot s'ha realitzat correctament recordant que la Generalitat va donar la instrucció de vacunar tot el personal del Centre Sanitari, inclòs el gerent.

El ple es va convocar per aprovar una moció formada per quatre punts i promoguda per vuit alcaldies. Tot i això, uns dies abans de la celebració de la sessió, el president i alcalde d'Olius per Independents, Antoni Márquez, va retirar tres dels punts de la moció al·legant que no hi tenien a veure.

Els alcaldes signants de la moció van amenaçar amb abandonar la sessió si no es sotmetia a votació la moció completa i si no es permetia intervenir a tots els alcaldes i alcaldesses que així ho volguessin fer. Tot i les reticències mostrades per Márquez, finalment va parlar tothom qui va voler, amb intervencions limitades, i es va aprovar el text original de la moció.