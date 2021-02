El confinament torna a ser comarcal i es dona més marge a la restauració La cultura espera espectadors de la comarca

El confinament municipal vigent fins ara passarà a ser comarcal a partir de dilluns. També dilluns els locals de restauració podran servir esmorzars i dinars una hora més i els gimnasos, tancats i barrats des del 7 de gener, podran reobrir amb un aforament limitat i amb activitats de grup limitades a un màxim de 6 persones. Les llibreries es tornaran a considerar comerç essencial i podran obrir els caps de setmana. La resta de botigues, les no essencials, continuaran tancades. I es permetrà l'activitat presencial a la universitat però només a primer curs. Són en línies generals els principals canvis en les mesures anticovid que ahir va anunciar el Procicat.

La resta es mantenen. Es tracta de donar una mica d'aire, tot i que potser no tan com el que es voldria, van assegurar responsables de Salut i Interior a l'hora d'anunciar la nova resolució.

Tot i així responsables de restaurants i gimnasos de Manresa i comarca no la noten enlloc, aquesta alenada d'aire. En general consideren que les mesures són insuficients i que continuen abocats a la incertesa. Només en el cas de restaurants de poblacions petites celebren que el confinament deixi de ser municipal, que és el que els collava, per passar a ser comarcal.

Restaurants de pobles petits

És el cas de Cal Reguer de Rajadell. La major part de clients són de Manresa, van explicar a Regió7. Ha estat tancat els últims 15 dies, i ara es rumiaran tornar a obrir els caps de setmana. «Nosaltres som un restaurant petit i familiar i ho hem pogut anar trampejant, però pels restaurants grans és un enrenou i complicat de gestionar».

En canvi al restaurant Rubell de Monistrol de Calders, no els hi soluciona res que el confinament passi a ser comarcal. «No ens beneficia perquè som Moianès» i en canvi la major part de clients són del Vallès i Barcelona. Del Bages no tant. L'establiment està tancat i «no sé si obrirem encara», van comentar ahir responsables del local. «Estem pendents de les trucades i comandes que rebem. La clau és el Vallès», van insistir.

A Manresa l'hora de coll per servir esmorzars i dinars no convenç, en general, tot i que depèn del tipus de locals. «És important perquè dona més possibilitats per a qui treballa més en esmorzars i dinars» però les cafeteries i els qui viuen dels sopars «continuen igual de tocats», va assegurar Damià Giménez, que entre altres gestiona el Vermell. «És positiu?. En casos particulars sí, però s'han quedat curts i en general molt gent continuarà tocada i enfonsada». Va opinar que cada comunicat de noves mesures hauria d'anar acompanyat d'un altre comunicat amb les ajudes al sector.

És el mateix que va argumentar un altre restaurador de Manresa que va voler mantenir l'anonimat. «Molt canvi no hi haurà. Portem gairebé un any així i la sotragada és molt dura. Entenem que les circumstàncies actuals demanen prudència i que toca aguantar, però no tothom ho podrà fer».

Tancament encobert

Per altra part la patronal de la restauració va considerar ridícula l'ampliació d'horaris al sector. El mateix pensament fa la del sector fitness, ADECAF. Considera que reobrir amb un aforament del 30 % i grups màxims de 6 persones en les activitats dirigides no és viable. Les noves mesures són un tancament encobert, van argumentar.

«Tenim un problema greu i estem en una situació molt delicada», va afirmar ahir el responsable del Nat's, Albert Canal. «No ens salva de res», va opinar el seu torn Lluís Serracarbassa del Cube.

Els llibreters, contents

Els llibreters eren un dels pocs sectors que ahir estaven contents amb les noves mesures. Es tornen a considerar comerç essencial i podran obrir els caps de setmana. Toni Daura, de la llibreria Parcir de Manresa va comentar que no era una reivindicació que demanessin ser essencial, «sinó una realitat. Nosaltres ja ho érem el setembre, però amb les mesures de passat Reis vem caure». Va argumentar que més que per les vendes que es puguin guanyar, el problema és que s'han sentit enganyats. Ara s'ha corregit una situació que «ha caigut pel seu propi pes».

PIMEComerç i Foment Comerç, les dues sectorials de les grans patronals catalanes del sector, van considerar «insuficients» les noves mesures anunciades pel Govern, especialment pel que fa al comerç i a la restauració. Les dues patronals veuen «adient» ampliar el confinament a l'àmbit comarcal per «acabar amb l'aïllament comercial de milers d'establiments» però van reclamar que s'hauria de permetre l'obertura del comerç en cap de setmana i la dels establiments de més de 400 metres quadrats amb acotament d'espais, si calgués.

PIMEC i Foment van recordar que el sector comercial ha patit una davallada de facturació «evident» durant el 2020 i que el 2021 «no està essent diferent». Van afirmar que un 54% dels comerciants tenen la percepció que la situació del seu negoci empitjorarà o hauran de tancar en els propers sis mesos.

Els arguments de Salut

Les noves mesures s'han pres perquè han baixat els pacients a les UCI, també a les plantes convencionals dels hospitals i perquè ja fa 20 dies seguits que els contagis van de baixa, va explicar ahir el secretari general de Salut, Marc Ramentol.

No obstant això va advertir que per controlar la pandèmia encara no es poden prendre grans mesures de relaxament. Va alertar de tres riscos immediats: l'impacte que poden tenir a Catalunya les noves variants del virus; la tensió assistencial, que és previst que continuï; i un possible alentiment del ritme de vacunació pels problemes de subministrament. Va recomanar extremar la prudència. Les noves mesures anunciades ahir es mantindran, de moment, fins el dia 22 de febrer.

Les noves normatives fetes públiques ahir pel Procicat sobre competicions esportives beneficiaran dotze equips de futbol de les nostres comarques, que podran reprendre les seves competicions en una data encara per determinar. El govern català va mencionar que podran competir els conjunts de lligues que desemboquin en competicions estatals i en el cas del futbol això afecta sis categories, de les quals cinc tenen clubs de casa nostra.

Segons va explicar el secretari general de la Federació Catalana de Futbol, Oriol Camacho, hi ha tres categories de futbol i tres de futbol sala que tornaran a activar-se després d'haver-se iniciat l'octubre i d'haver-se jugat només tres jornades. En futbol, es reprendrà la Primera Catalana amb dos equips de l'àmbit de Regió7, el Solsona i el Martorell. També la Juvenil Preferent, amb el CE Manresa, el Manresa B, el CE Sallent el Gimnàstic de Manresa i el Piera. L'última és Preferent Femenina, sense representació de les nostres contrades,

Pel que fa al futbol sala, la Divisió d'Honor masculina té la participació de l'Athletic Vilatorrada, el PC Imagine Casserres i el Rolldrap Monistrol. La femenina compta també amb l'Athletic Vilatorrada i la Divisió d'Honor juvenil té la presència del Sala5 Martorell.

Dies enrere Regió7 també va avançar que quinze equips de bàsquet de les comarques centrals podran competir a partir del cap de setmana del 6 i el 7 de març. Es tracta de les formacions que actuen a les Copes Catalunya de sèniors i en les preferents de júniors, cadets i infantils. En aquest cas el motiu és que aquestes competicions, tot i que gestionades per la Federació Catalana de Bàsquet, en realitat pertanyen a l'espanyola, que en delega l'organització a la territorial. En ser competicions d'àmbit estatal, com poden ser la Lliga EBA o les Lligues Femenines, és el Consell Superior d'Esports (CSD) i no la Generalitat de Catalunya qui en determina si es poden celebrar o no.

Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts es mantenen oberts a la meitat de l'aforament. El gran canvi al sector, però, és que s'hagi acabat el confinament municipal i passi a ser comarcal. A Manresa, per exemple, un 50 % dels espectadors del teatre Kursaal (imatge) o dels multicinemes Bages són de la comarca.