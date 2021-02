Sanitat aprova la vacuna d'AstraZeneca, però només per a persones d'entre 18 i 55 anys

La Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, en la qual estan representats el Ministeri de Sanitat i totes les comunitats autònomes, ha acordat aquest divendres que la vacuna d'AstraZeneca i la Universitat d'Oxford només s'administri a persones amb edats compreses entre els 18 i els 55 anys.

Espanya segueix així el camí marcat per altres països europeus com França, Alemanya o Bèlgica que han recomanat el seu ús només per a menors de 65 anys per falta de proves sobre la seva efectivitat, mentre que d'altres com el Regne Unit sí que ja l'estan administrant a persones més grans.

Els assajos realitzats per AstraZeneca al Regne Unit, Brasil i Sud-àfrica van mostrar que la vacuna era segura i eficaç per prevenir la covid-19 en persones a partir dels 18 anys. Aquests estudis van involucrar unes 24.000 persones en total, però la majoria d'ells tenien entre 18 i 55 anys, així que no hi ha prou resultats en participants més grans per proporcionar una xifra d'eficàcia de la mateixa en aquest tram.

La setmana passada, l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) va recomanar autoritzar la vacuna d'aquesta farmacèutica per a persones adultes, també en el cas dels majors de 65 anys. En qualsevol cas, cada país decideix sobre aquesta qüestió.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ja va avançar fa uns dies que Espanya podria no seguir aquesta recomanació i fer com Alemanya, on el grup d'experts que assessora el Govern en matèria de vacunació ha recomanat que la vacuna desenvolupada per la companyia farmacèutica no s'administri a persones majors de 65 anys per evidència científica "insuficient".

Els primers, els professionals sanitaris que no treballen a primera línia

Les primeres dosis d'aquesta vacuna que arribin a Espanya, que rebrà 1,8 milions de dosis durant el mes de febrer, vagin destinades als professionals sanitaris i sociosanitaris en actiu no inclosos en els grups 2 i 3. Així, les primeres dosis que arribaran aquest cap de setmana seran per al personal que no és de primera línia i que treballa en centres i establiments sanitaris i sociosanitaris, segons la definició recollida en l'Estratègia de Vacunació aprovada pel Sanitat. Arribaran a les instal·lacions logístiques de la companyia a Espanya i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) serà l'encarregada de la distribució fins als punts designats per les comunitats i ciutats autònomes.

A Catalunya, el Departament de Salut també ha confirmat que començarà a vacunar als col·lectius essencials, com policies o sanitaris que no treballen en grans centres, a partir de la setmana que ve. Ho farà a partir de l'arribada prevista per dilluns d'unes 31.700 dosis de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca. "Començarem dimecres", ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. A més, preveu iniciar la vacunació a persones de molt alt i alt risc a partir de "mitjans o finals de febrer", però no amb el vaccí d'Oxford. L'objectiu és "simultanejar" etapes sempre segons la disponibilitat de dosis. Quan s'arribi a la fase de vacunació massiva, la tercera, es preveu arribar a administrar 150.0000 dosis diàries, tot i que es desconeix quan es podrà arribar a aquesta fase.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que Catalunya "està preparada per fer una vacunació massiva" i ha insistit que el factor "limitant" són les dosis que van arribant a Catalunya. En aquest sentit, ha anunciat que la propera setmana està previst que arribin les primeres dosis del vaccí d'Oxford/AstraZeneca, unes 31.700, i això permetrà iniciar la vacunació de personal de col·lectius essencials com bombers, policies, membres de protecció civil o sanitaris que no treballen en grans centres i no estaven inclosos en la primera fase. La setmana següent podrien arribar unes 36.000 i després "inclús es triplicaria", ha dit la consellera però mostrant cautela.

La rebuda d'aquestes primeres vacunes està prevista per dilluns però Argimon ha puntualitzat que si s'acaba complint, s'hauran de fer totes les comprovacions i tràmits i la vacunació començaria dimecres. Entre els col·lectius essencials també es podrien incloure els docents, tot i que no en una primera etapa. La sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha explicat que s'està acabant de tancant el perfil d'aquests professionals essencials per a la vacunació.

A curt termini, Salut també preveu començar a vacunar les persones de molt alt i alt risc davant de la covid. En total, 1,8 milions de persones -1,2 de risc alt i 600.000 de molt alt-, que segueixen un patró similar al col·lectiu al que es cita per vacunar contra la grip. Aquestes persones seran també citaves i avisades però en aquests casos no se'ls administrarà la vacuna d'Oxford sinó les altres dues.

Dues dosis separades per entre 10 i 12 setmanes

La vacuna covid-19 d'AstraZeneca s'administra en dues injeccions al braç, la segona entre 4 i 12 setmanes després de la primera. A la reunió d'aquest divendres, s'ha aprovat que l'interval recomanat per l'administració sigui de 10 a 12 setmanes entre la primera i la segona dosi, tal com ja va avançar dimecres la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

4 milions de vacunes durant el febrer

Espanya rebrà aquest mes uns quatre milions de dosis de les tres vacunes contra la covid-19 autoritzades fins al moment per l'Agència Europea del Medicament, que permetran immunitzar dos milions de persones, al voltant del 4 per cent de la població espanyola.

En concret, arribaran 1.810.575 dosis de la vacuna AstraZeneca, així com 1.779.579 de la vacuna de Pfizer i BioNTech -a les quals se sumarà una altra partida de 2.750.040 en març- i 412.000 dosi de la immunització de Moderna.

Properament s'espera que a Europa s'aprovin altres vacunes, com les de Janssen, Novavax i Curevac i Sanitat espera que entorn els mesos de març i abril hi hagi un increment "molt important" de les dosis disponibles a Espanya.

La previsió amb què treballa l'Executiu és la d'arribar a l'estiu amb el 70 per cent de la població espanyola immunitzada, més de 33 milions de persones.