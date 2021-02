Villarejo torna a la presó i la seva defensa demanarà una investigació

El comissari jubilat empresonat José Manuel Villarejo, investigat en el denominat cas Tàndem per l'Audiència Nacional, va ser conduït aquest dijous a la tarda de nou a la presó d'Estremera (Madrid) on compleix presó preventiva, després d'haver-li sigut donat l'alta hospitalària pel Servei de Neurologia de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, si bé persisteixen els símptomes que van obligar a hospitalitzar-lo dimecres passat.

La seva defensa, exercida per José García Cabrera, ha emès un comunicat en el qual assenyala que per comunicació telefònica amb l'expolicia ha conegut que persisteix la simptomatologia que li va produir l'ingrés hospitalari, caracteritzada per una intensa cefalea, sensació de mareig, gran dolor a la conca de l'ull esquerre, visió doble, pèrdua de la mobilitat de l'ull esquerre i caiguda de la parpella esquerra que només pot aixecar amb ajuda de la mà.

Després de ser sotmès a diverses proves diagnòstiques, segons el lletrat, no ha pogut ser establerta la causa exacta de les lesions que presenta, «tot i que es relacionen en principi amb la hipertensió arterial crònica que pateix així, com amb una situació d'estrès profund i continuat, sense que fins ara s'hagi pogut determinar que hagi patit un infart o hemorràgia cerebral però sí probablement perifèrica amb afectació dels nervis que permeten la mobilitat de l'ull i parpella esquerra i, en menor mesura, de la boca». Davant tots aquests fets, la seva defensa promourà, «l'exercici de totes les accions que siguin necessàries perquè es realitzi una investigació, profunda i efectiva, del tracte penitenciari rebut», afegeix.

Diu també que, malgrat la seva actual situació física, Villarejo continua manifestant la seva voluntat de prestar les declaracions judicials fixades per al pròxim dia 12 de febrer davant el Jutjat Central d'Instrucció 6 de l'Audiència Nacional així com de declarar voluntàriament sobre els temes que es contenen en el seu escrit d'1 de novembre del 2020, «tot i que es ve rebutjant sistemàticament qualsevol intent de declaració voluntària del senyor Villarejo», afirma.

La declaració de divendres s'incardina en el denominat «projecte Wine», un encàrrec presumptament il·lícit de Repsol i Caixabank al Grup Cenyt –sota el qual operava Villarejo– que tenia per objectiu salvaguardar els interessos dels dos clients en un context de pugna entre accionistes de referència a Repsol YPF «per prendre el control de la companyia».