Unes 1.300 persones es manifesten a Barcelona contra la suspensió del decret llei del lloguer social

Unes 1.300 persones, segons la Guàrdia Urbana, 3.000, segons els organitzadors, s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per protestar per la suspensió del decret llei del lloguer social aprovat pel Parlament. La protesta ha estat convocada per les PAH catalanes i s'hi han sumat una vintena d'entitats més. La manifestació ha començat a Arc de Triomf, ha passat per davant del Parlament i ha acabat a la Glorieta de la dona transsexual Sònia. Els concentrats han reclamat al futur Govern català que la primera cosa que faci sigui crear la mateixa norma tombada pel Tribunal Constitucional en format de llei, ja que els magistrats van considerar que el rang de la norma "resulta insuficient" segons el que estipula la Constitució.

La PAH ha aprofitat la manifestació per denunciar que moltes famílies poden quedar al carrer després de la suspensió del TC del decret del Govern que obligava els grans tenidors a oferir lloguer social a les persones vulnerables que ocupin il·legalment un habitatge. Davant d'això, Maria Antònia Castellana, com a representant de la comissió promotora de la ILP d'habitatge, ha exigit "als candidats a les eleccions una nova llei d'habitatge que recuperi les mesures aprovades". "Que aprovin d'urgència una nova llei que recuperi article per article les mesures aprovades", ha reclamat.



3.500 famílies poden ser desnonades



"Aquest atac, ordenat per la banca i executat pel PP, és encara més greu en plena tercera onada de la pandèmia", ha alertat. De fet, a parer seu, "anul·lar els lloguers socials obligatoris quan acaben els contractes i no fer lloguers socials quan hi ha famílies vulnerables fent l'ocupació és un atemptat contra els drets fonamentals". "Si no ho evitem, un mínim de 3.500 famílies que estaven esperant el lloguer social que els donava aquesta llei, seran desnonades d'aquí a res", ha denunciat Castellana.

La representant del grup promotor de la ILP d'habitatge, també ha aprofitat que la concentració ha passat per davant del TSJC per "demanar als jutges que ponderin els dos drets: el dret a la propietat privada i el dret a l'habitatge". "No volem cap desallotjament més sense un reallotjament digne", ha conclòs.

En el mateix sentit s'ha expressat, Juanjo Ramon, portaveu de les PAH catalanes, que ha rebutjat la sentència del TC que, segons ell, "ha estat un atac més a la sobirania popular per part del PP amb la connivència del poder judicial, que es poden permetre el luxe de fer i desfer les lleis que escollim des del carrer".

Durant la concentració els manifestants han cridat càntics com "no acceptem gent sense casa i casa sense gent", "el poble unit mai serà vençut", "la 24 no es toca" o "què passa, què passa?, que no tenim casa". A més, molts duien pancartes a favor del dret a l'habitatge.