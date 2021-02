Deneguen a un veí de Navàs que es tracta d'un càncer el recurs per no ser en una mesa

Marcos Mejías, veí de Navàs de 43 anys, viu un cas que exemplifica la situació que s'està generant per poder constituir les meses de la jornada electoral del proper 14 de febrer. Mejías és actualment un pacient oncològic i li ha tocat ser suplent de president en una mesa del seu municipi, al col·legi electoral que hi haurà al Club d'Avis i Àvies. Per la seva situació, ja ha presentat dos recursos en temps i forma, acompanyats del preceptiu informe mèdic de l'especialista que l'ha portat. Ahir sumava la segona denegació, amb la qual cosa, ara com ara, hauria d'assistir diumenge de la setmana que ve a la constitució de la mesa que li han assignat, amb la possibilitat que finalment hagués d'exercir si el titular causés baixa o no comparegués.

A Mejías fa dos anys que se li va diagnosticar un càncer de bufeta i durant aquest temps ha estat sotmès a dues operacions per extirpar-li sengles tumors. Evoluciona favorablement, però en aquest moment segueix sent un pacient amb «neo de bufeta urinària», tal com consta en l'informe mèdic signat pel seu metge i que va presentar ja en la primera al·legació (que va tramitar el passat 29 de gener a través d'Internet) i, a més, actualment està fent un tractament d'immunoteràpia amb l'objectiu d'eradicar completament l'afectació que pateix. Mejías explica que, més enllà de la malaltia en sí i de com es troba, pateix efectes col·laterals «molt molestos, com és el fet d'haver d'anar molt sovint al lavabo. Imagina't, doncs, si finalment em toqués estar a la taula i m'hi he de passar tot el dia».

La resposta que va rebre per part de la Junta Electoral de Zona de Manresa a la seva primera al·legació va ser, textualment, que «no s'admet, no al·lega cap patologia que l'incapaciti per estar a la mesa». Davant d'aquesta resposta, ahir a mig matí va personar-se als jutjats de Manresa per presentar una nova al·legació reiterant la seva situació mèdica. La resposta li va fer arribar el jutjat a través de la Policia Local de Navàs tot just unes hores després, ahir a primera hora de la tarda, amb el següent argument de motivació de la no acceptació de l'excusa: «Totes les excuses d'aquestes persones no s'admeten, atès que el dia de la votació hi haurà mesures sanitàries suficients per garantir la seguretat dels membres de la mesa». Aquesta resposta amb un caràcter tan genèric encara ha molestat més Mejías, que considera que és un argument tipus que s'ha posat per a tots aquells que al·leguen per la por que genera el context de pandèmia, «però jo no només soc una persona en situació de vulnerabilitat, sinó que a més tinc uns efectes i unes molèsties col·laterals que em són un problema per estar en una mesa». De moment, però, li tocaria fer acte de presència a la jornada del 14-F.