Enfrontaments entre antifeixistes i Mossos després de l'acte de Vox a Vic

L'acte de Vox a Vic ha acabat amb enfrontaments entre antifeixistes i Mossos, després de l'acte amb el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, i el candidat a la Generalitat, Ignacio Garriga, a la plaça Major. Allà, els manifestants els han tirat pedres, ous, llaunes de cervesa, petards i paquets de farina en resposta a les declaracions dels líders de Vox, que els han qualificat de "bruts" i "totalitaris". En acabar els parlaments, la comitiva del partit ha fet un recorregut tens, acompanyats de simpatitzants i detractors, pels carrers de la capital d'Osona, des de la plaça Major i fins al carrer d'Anselm Clavé quan creua el riu Mèder. Aquí, els polítics han marxat i s'han produït els enfrontaments que han deixat diversos ferits.

Vic ha protagonitzat l'acte més tens i multitudinari de tota la campanya de Vox. Mig miler d'antifeixistes s'han concentrat a la plaça Major de la capital d'Osona amb cartells i crits de 'fora feixistes', acompanyats de la música d'un veí que ha fet sonar La Internacional i els Segadors, entre d'altres. Tot i el soroll dels manifestants, els líders de Vox s'han fet sentir amb un equip de so que aquest dissabte ha pujat el volum fins al límit. Estaven acompanyats també dels crits dels seus seguidors de "Visca Vox" i "Visca Espanya".

Garriga ha dit que veure aquesta plaça "plena d'odi i de totalitaris", els reafirma que cal que Vox entri amb força al Parlament per fer fora els "separatistes" i recuperar la "llibertat" a Catalunya. S'ha referit als manifestants com a "cadells" que només saben insultar. "Catalunya és nostra. No us pertany", els ha etzibat i ha amenaçat els independentistes d'expulsar-los de les institucions i dels carrers per recuperar places com la de Vic "infestada de totalitaris", ha afegit.

Per la seva banda, Ortega Smith, s'ha referit a les estelades que omplien la plaça de Vic com a "draps estrellats". "Són la millor mostra que no tenen cap futur", ha dit, entre crits dels seus seguidors de "Puigdemont a presó". El secretari general de Vox també ha carregat contra l'alcaldessa de Vic, a qui a acusat de promoure "el sectarisme, la xenofòbia i l'odi" contra els catalans que parlen castellà.

Després de l'acte, la comitiva s'ha dirigit cap al carrer d'Anselm Clavé on els esperaven els vehicles per marxar. Els Mossos han hagut de córrer per protegir els líders del partit dels antifeixistes que els anaven seguint per diversos carrers. També han rebut crits de 'feixistes' per part d'alguns veïns des dels seus balcons. Quan els líders han marxat, els Mossos han seguit amb el cordó policial per separar partidaris de Vox dels antifeixistes i en aquest moment s'han viscut escenes de tensió, amb corredisses i llançament d'objectes.

Hi ha hagut set agents ferits i una manifestant atesa pels serveis mèdics pel que semblava un atac d'ansietat. A més, els Mossos han identificat almenys una noia i al marxar, els manifestants els han llençat alguna tanca de plàstic i han colpejat els vehicles policials, l'últim dels quals ha acabat amb danys importants.