El Papa nomena per primera vegada una dona per a un càrrec del Sínode dels Bisbes

El papa Francesc ha elegit per primera vegada una dona com a sotssecretària del Sínode dels Bisbes, la religiosa francesa Nathalie Becquart, que estarà acompanyada en aquest càrrec per l'espanyol de l'Ordre de Sant Agustí Luis Marín de San Martín. Aquesta entitat és una assemblea de bisbes escollits de les diferents regions del món i que té com a finalitat assessorar el Pontífex i debatre sobre qüestions doctrinals i pastorals específiques.

La religiosa, nascuda a Fontainebleau (França) el 1969 i que ja era consultora de la Secretaria General del Sínode dels Bisbes des del 2019, és la primera dona en aquest càrrec, un senyal que vol donar el Papa per a una participació més gran de les dones en la vida de l'Església.

En una entrevista en els mitjans vaticans, el secretari general del Sínode dels Bisbes, Mario Grech, va explicar que «en els últims sínodes va augmentar el nombre de dones que van participar com a expertes o auditores i amb el nomenament de la germana Nathalie Becquart i la seva possibilitat de participar amb dret a vot s'ha obert una porta, després veurem quins altres passos es poden fer en el futur».

Les dones catòliques des de fa anys demanen que hi hagi no només una participació més gran de les dones en el Sínode, les assemblees dels bisbes, sinó que també se'ls doni dret al vot ja que són part de la mateixa Església.



Acompanyada d'un espanyol



Per la seva part, Luis Marín de San Martín, nascut el 21 d'agost del 1961 a Madrid (Espanya), va fer els seus primers vots en l'Ordre de Sant Agustí el 5 de setembre del 1982. És arxiver general de l'Ordre, assistent general dels Agustins i president de l'Institutum Spiritualitatis Augustinianae.

«El pare Luis Marín de San Martín té una gran experiència en l'acompanyament dels processos de presa de decisions comunitaris, i el seu coneixement del Concili Vaticà II serà enorme per tenir sempre presents les arrels del camí sinodal», va dir Grech.