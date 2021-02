La Cerdanya, del primer lloc a l'últim en risc de rebrot en 26 dies

D'encapçalar la llista de les comarques amb més risc de rebrot a ser la que en té menys en tot el país. La Cerdanya ha capgirat totalment la greu situació sanitària en la qual es trobava fa un mes i mig, quan l'índex de contagi era de 4.957 el 17 de desembre. Ara se situa als 151 punts, segons les darreres dades del Departament de Salut, i que fan referència al 5 de febrer. L'11 de gener va ser la darrera jornada que la Cerdanya va liderar el rànquing i ara consta com a la comarca amb menys risc. Han passat 26 dies.

En les dades del 4 de febrer, la Cerdanya accelerava el seu descens entre les comarques amb menys risc de rebrot i era la sisena, per la cua, de tot el país

La comarca pirinenca deixa enrere, de moment, un delicat episodi en què la Generalitat va obligar al tancament comarcal abans de Nadal, unes setmanes importants per al comerç i el turisme de Puigcerdà i la resta de municipis. Amb les últimes xifres, la Cerdanya, juntament amb l'Alt Urgell, ha abandonat el risc «molt alt» de rebrot per passar al de, simplement, «alt» segons l'escala de Salut per valorar la capacitat del virus d'estendre's.

Abans de les festes nadalenques, a la resta del país es podia circular lliurament abans de les 10 de la nit, però hi havia mesures especials per a la Cerdanya -i el Ripollès- que van deixar els principals sectors econòmics ceretans molt tocats. Com que les pistes d'esquí no podien acollir esquiadors provinents d'altres comarques, el comerç, els restaurants i els hotels van haver de dir adeu als ingressos que sol aportar la temporada de neu.

La velocitat de contagi actualment és de 0,65 a la Cerdanya. Un altre indicador de com la situació ha canviat en les darreres setmanes a la comarca l'aporten els casos positius detectats, que del 27 de gener al 2 de febrer eren set. Del dia 13 al 19 de gener, un total de 51 persones van donar positiu en els testos. La Cerdanya és la prova de com una mobilitat reduïda al mínim és la millor fórmula per contenir els efectes del virus.

Les xifres a la capital, Puigcerdà, encara són millors pel que fa al risc de rebrot i se situa als 100. La comarca de l'Alt Urgell també registra unes xifres òptimes, i baixa fins als 191. L'Alt Urgell i Andorra formaran juntament amb el Principat d'Andorra una unitat comarcal a efectes de mobilitat a partir de demà. Les autoritats sanitàries reiteren, però, que cal restringir la mobilitat al màxim per la gravetat de la pandèmia.

Menys incidència al Solsonès

El Solsonès continua com a quarta comarca amb més possibilitat de contagi, tot i que les dades estan millorant. El risc de rebrot se situa en els 798 i s'ha de tenir en compte que en el pic màxim, registrat el 13 de gener, la comarca va arribar als 3.396 punts. De fet, quan la Cerdanya va deixar de liderar el rànquing de les comarques amb més risc de rebrot, el Solsonès va passar a ocupar la primera posició.

En el conjunt de Catalunya, aquest índex és de 457. Entre el 20 i el 26 de gener, un total de 64 persones van donar positiu en el test al Solsonès, i entre els dies 27 de gener i 2 de febrer se n'hi van detectar 42. Al Berguedà, l'índex que mesura el risc de brot se situa als 405 punts i al Bages als 380. A la resta de comarques està per sota dels 300. El Moianès en 296 i l'Anoia en 291. Pel que fa als municipis, Manresa baixa als 438 punts, Igualada als 314.