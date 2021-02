Una cinquantena d'eurodiputats reclama la dimissió de Borrell per la visita a Rússia

Una cinquantena d'eurodiputats ha reclamat la dimissió de l'Alt Representant de la Unió Europea, Josep Borrell, per la seva darrera visita a Rússia. En una carta dirigida a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, acusen Borrell de causar "greus danys a la reputació de la UE" amb la seva reacció a la roda de premsa conjunta amb el ministre d'afers exteriors rus i a l'expulsió de tres diplomàtics europeus. També li retreuen haver anat a Moscou per "iniciativa pròpia" i titllen el viatge d "humiliant". La carta té el suport, sobretot, d'eurodiputats ultraconservadors polonesos i de populars dels països de l'est i del bàltic. L'eurodiputat de Vox, Herman Tertsch, també ha signat la missiva.