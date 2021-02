El Solsonès ocupa les primeres posicions de risc de rebrot des de fa tres setmanes

El Solsonès no baixa de les primeres posicions en el rànquing de risc de rebrot des de fa més de tres setmanes. El dia 14 de gener va encapçalar les comarques catalanes amb més possibilitat de contagi i, malgrat haver millorat la situació epidemiològica, continua sent de les que hi ha més risc. En les darreres dades del Departament de Salut, referents al 6 de febrer, el Solsonès se situava en segon lloc en l'índex de risc amb 875 punts.

Les darreres setmanes han estat especialment dures al Solsonès arran del brot a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés, de la capital comarcal, que va acabar amb un total de 28 defuncions entre els seus usuaris, el que implica que el 31% dels residents que hi havia al centre en l'inici del brot han mort durant aquest episodi. El brot va arribar a afectar més del 70% dels usuaris de la residència i va causar la baixa de més de la meitat de la plantilla de treballadors, el que va fer que s'haguessin de contractar 16 persones més mentre durava l'afectació del coronavirus.

El pic màxim de risc de rebrot al Solsonès va ser el 13 de gener, quan va arribar als 3.396 punts. La possibilitat de contagi ha disminuït des de llavors, malgrat haver-hi registrat repunts. De fet, en les darreres dades fetes públiques per Salut, havia pujat lleugerament en 24 hores. Dels 798 de divendres va pujar fins als 875 de dissabte.

Pel que fa a la resta de dades epidemiològiques de la comarca, baixa molt lleugerament el nombre de casos positius detectats. Si del 21 al 27 de gener es van detectar 53 persones amb coronavirus, del 28 al 3 de febrer hi va haver 52 casos nous.

La Cerdanya, millora més

La millora de la Cerdanya és molt significativa. El risc de rebrot ha baixat per sota dels 100 punts i està en 89. Per segon dia consecutiu és la segona comarca amb menys possibilitats de contagi de tot Catalunya.

S'ha de tenir en compte que la comarca ve d'unes dades epidemiològiques nefastes que van obligar la Generalitat a prohibir-hi l'entrada abans de les vacances de Nadal, unes dates clau per a diversos sectors econòmics de la zona. Es van quedar, pràcticament, sense temporada de neu, una de les grans potes de l'economia ceretana.

Quant a nous positius, del 21 al 27 de gener se'n van detectar 29, i la setmana següent, cinc. La situació de l'Alt Urgell sol ser semblant a la de la Cerdanya i en el darrer informe de Salut apareix com a la segona comarca de tot el país amb menys risc de rebrot.

Pel que fa al risc de contagi a la resta de comarques de l'àmbit de Regió7, el Moianès té 379 punts; el Bages, 362; el Berguedà, 351; i l'Anoia, 256.

Catalunya respira millor

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, continua a la baixa i ara està en 0,89, dues centèsimes menys que fa 24 hores, segons el darrer balanç de Salut. El risc de rebrot també ha disminuït, en concret 26 punts, i se situa ara en 431. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 522,45 a 502,32. S'han declarat 1.288 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 483.997. El 6,20% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

S'ha informat de 47 morts més i el total és de 19.743. Hi ha 2.566 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 49 més, i 684 a l'UCI, 18 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 196.234 (+553) i 125.880 amb la segona (+4.098).

El risc de rebrot era de 560 entre el 21 i el 27 de gener i baixa a 431 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores baixa a 0,89, per sota del valor de la setmana anterior.