Aconsegueixen en menys de 24 hores els diners per renovar el ramat de la granja de Tavèrnoles

El pagès del Mas Serrabou de Tavèrnoles que dissabte va perdre 220 xais per l'atac d'uns gossos podrà sufragar els danys econòmics que li ha causat la matança dels animals. Dilluns a la tarda es va impulsar una campanya de micromecenatge per recaptar fons per la granja i, en menys de 24 hores, s'han recollit més de 23.000 euros. Cada xai estava valorat en 95 euros pel que els impulsors de la campanya, Fem Ramat, s'havien fixat arriar els 21.000 en 41 dies. La solidaritat de quasi 600 persones ha permès assolir els diners en menys d'un dia.

L'incident va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte quan uns gossos van atacar la granja i van matar els animals, alguns per mossegades, però la majoria per asfíxia, ja que es van amuntegar uns damunt dels altres i van acabar morint.

Fem Ramat va impulsar la campanya amb l'objectiu d'ajudar al pagès a pal·liar la sotragada de la pèrdua del bestiar i mantenir la granja en funcionament. L'objectiu era que no hagués de plegar.

A les persones que hi han aportat més de 20 euros els hi regalaran una samarreta amb el nom de la campanya com a agraïment. Pel que fa a les aportacions superiors, se'ls donarà la possibilitat d'esmorzar a la granja i veure in situ com recupera l'activitat.