El Bages ha reduït un 60% el risc de rebrot en vint dies

El risc de rebrot de l'epidèmia a la comarca del Bages s'ha reduït un 60% durant les darreres tres setmanes.

Dels més de nou-cents punts que tenia el 12 de gener ha passat a 333 el dia 4 de febrer, que és el darrer amb informació del Departament de Salut de la Generalitat, que fa públiques les dades amb quatre dies de decalatge.

Amb algun repunt puntual, la desescalada en l'afectació de l'epidèmia a la comarca és molt clara.

Així, si la mitjana catalana era ahir de 405 punts de risc de rebrot i 0,86 de velocitat de transmissió, el Bages es trobava per sota en tots dos paràmetres (la velocitat de contagi de la comarca estava a 0,84). Pel que fa a Manresa es troba en una situació similar a la de finals de novembre, quan es recuperava de la pujada continuada de l'octubre

A la ciutat, la caiguda de nous casos ha estat molt important i en dues setmanes ha passat de localitzar 209 nous positius en set dies a 139. Tant els nous casos com el risc de rebrot no s'han reduït a la meitat, però la baixada ha estat percentualment molt important.

Manresa tenia ahir un risc de rebrot de 368 punts, per sota de la mitjana catalana, i lleugeríssimament per sobre de la mitjana en velocitat de contagi, amb 0,87.

L'evolució al Berguedà és similar a la del Bages i de la darrera màxima de risc de rebrot -el 12 de gener era de 964- ha baixat a 297. Pel que fa a la velocitat de contagi és la mateixa que la de Manresa, 0,87, també en línia amb la mitjana catalana.

El Solsonès continuava, un dia més, com la comarca de l'àmbit de cobertura del diari amb pitjors xifres. Segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat era la tercera comarca catalana tant en risc de rebrot, amb un índex de 924, com en incidència acumulada a catorze dies, 788 positius per cent mil habitants. La comarca és la novena amb major velocitat de contagi, amb 1,17.

Al Moianès empitjora el risc de rebrot i és la setena comarca de Catalunya amb pitjor índex, 579 punts. També és la cinquena en velocitat de contagi, 1,43.

A l'altre extrem hi ha la Cerdanya que es manté a la cua de Catalunya amb només 76 punts de risc de rebrot. També té un molt bon indicador l'Anoia, que és la setena per la cua amb 234 punts.

L'Anoia també està per sota de la mitjana catalana en velocitat de contagi, 0,70.

L'Alt Urgell es troba per sota de la mitjana catalana tant en risc de rebrot, 197, com en velocitat de transmissió, 0,61.