La Coordinadora de Jubilats veu la gent gran amb ganes de votar tot i la pandèmia

Després de moltes anades i tornades, finalment les eleccions al Parlament de Catalunya es realitzaran el 14 de febrer, en un moment sanitari complicat donada l'alta afectació de la covid-19 a tot el territori.

«La sensació que hi ha entre la gent gran, pel que he pogut copsar jo, és que gairebé tots aniran a votar. Tot i això la gent anirà amb molta precaució i molta recança perquè tenen molta port del contagi», va explicar a Regió7 la presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, Fina Dordal. En aquest sentit, fent referència a la junta d'aquesta entitat formada per 19 persones, Dordal explica que, pel que ella sap, només un parell de persones han decidit que no votaran per no posar en risc el seu estat de salut. Així, per no faltar a la cita amb les eleccions, la gent gran que vulgui participar en els comicis buscarà la manera d'anar a votar amb la màxima prudència possible. D'aquesta manera optaran per votar a primera hora amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i reduir el risc de contagi del coronavirus.

«Penso que aquesta situació frenarà molta gent i es notarà en el nivell d'abstenció d'aquestes eleccions perquè hi haurà gent que ni hi anirà», diu Dordal, que creu que les eleccions no s'haurien d'haver celebrat «en ple pic de la pandèmia» perquè «és molt perillós per la salut», però que un cop convocades és necessari que la gent vagi a votar. Tot i això entén que la gent gran tingui por. «Jo tinc 77 anys, tinc alguna patologia i tinc molta por. Per exemple, ara mateix estic confinada a casa i els meus fills no em deixen sortir. Em van a comprar ells, em porten el que necessito, etc. Tenen por perquè hi ha molta gent contagiada», detalla Dordal.

La presidenta de la Coordinadora explica també que hi ha gent que esperarà a última hora per decidir si va a votar o no, el que implicarà que hi hagi persones que finalment no hi vagin. Tot i això assegura que es veu que la gent gran té ganes de votar i participar, i Dordal fa una crida a «fer fora la por i omplir les urnes».

Sense ajuda administrativa

La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa està tancada des del mes d'octubre, quan hi va haver un nou increment de l'afectació de covid-19 a Catalunya. La seva presidenta, Fina Dordal, explica que no s'han posat en contacte amb ella per facilitar la possibilitat de votar a la gent gran, que actualment només té la opció del vot presencial a no ser que hagi realitzat els tràmits del vot per correu. Tot i això, Dordal assegura que «de la gent que conec potser només en sé d'un que ha fet els tràmits per votar per correu. No sé si s'haurà animat més gent. Però el tema del vot del correu el tinc bastant oblidat perquè la gent gran anem a votar o no votem. No ens han donat cap ajuda o alternativa».

Tot i això si que s'han posat en contacte amb ella per sospesar la opció de la vacunació seva i d'altres jubilats i pensionistes.

Ganes de canviar les coses

El col·lectiu de gent gran té ganes de canviar les coses a través de les eleccions, i és que ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia des d'un punt de vista tan emocional com de salut.

«Tens la sensació que no serveixes per res», expressa Dordal, que afegeix que «la gent gran com més gran ens fem més animals de costum som. Tenim la vida organitzada, sobretot si tens una certa responsabilitat. Ara mateix, parlo per mi, estic com desorientada, abans em llevava d'hora al matí i ara no tan perquè penso ´perquè llevar-me d'hora?'. No tinc esperit tot i que ja faig feina aquí a casa, no és el mateix. Jo ja fa dies que penso ´quin dia és avui?' i això no m'havia passat mai».

En aquest sentit, creu que les restriccions derivades de la pandèmia, tot i que han estat necessàries, han produït perjudicis a part de la població, i també a la gent gran. Un altre exemple és veure l'afectació de la pandèmia a gent propera, com és el cas de la Coordinadora que té dos membres de la Junta ingressats i una defunció per covid-19.