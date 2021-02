La CUP reclama a Manresa que la sanitat sigui pública al 100 %

La Candidatura d'Unitat Popular, CUP, de la Catalunya central va convocar el seu acte principal de campanya a Manresa davant d'una de les entrades principals de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ho va fer per demanar la desprivatització de la sanitat pública, la creació d'una farmacèutica pública i destinar un 25 % de la despesa sanitària a l'atenció primària. Sant Joan de Déu està gestionat per la Fundació Althaia.

A l'acte hi va participar la númerp 5 de la llista per Barcelona, Basha Changuerra, del Moianès. És la candidata de les comarques centrals més ben situada. La van acompanyar el diputat al Parlament, Vidal Aragonès i la regidora de Fem Manresa al consistori manresà, Gemma Boix.

Farmacèutica pública

Changuerra va assegurar que només una sanitat 100% pública garanteix poder oferir una atenció universal i de qualitat. La candidata de la CUP a les pròximes eleccions de diumenge vinent va exigir, igualment, la creació d'una farmacèutica pública que hauria de permetre gestionar els tractaments sanitaris i els medicaments «posant l'interès en les persones» i no pas en el «lucre» de les empreses. Changuerra va defensar que una farmacèutica pública permetria «reforçar la investigació dels tractaments que estan en mans privades, millorar la transparència en l'estudi i el desenvolupament dels medicaments, i afavorir el control del preus».

Així mateix la candidata va expressar que és necessari dotar de més recursos a l'atenció primària perquè sigui la porta d'entrada de la «gestió de la crisi sanitària en què ens trobem». La proposta de la CUP és que el 25 % de la despesa en sanitat vagi directament per l'atenció primària.

Defensa del sector públic

El diputat al Parlament per la formació rupturista, Vidal Aragonès. va recordar que la CUP és l'únic partit polític que ha presentat una llei per estabilitzar els treballadors del sector públic i acabar amb els actuals nivell de temporalitat, que són molt elevats, va dir. Va afirmar que hi ha interins que acumulen contractes temporals des de fa una o dues dècades. Segons Aragonès, «dins l'Estat espanyol no tenim alternativa per dur a terme mesures transformadores que donin resposta al dia a dia de les treballadores».

Aragonès també va denunciar que la manca de recursos i les retallades en personal afecten directament a la qualitat de la sanitat pública i debiliten el sistema sanitari català.

Drets sanitaris

Per la seva part la militant de la CUP i regidora de Fem Manresa Gemma Boix va manifestar que la «gestió que la Fundació Althaia fa de l'hospital bloqueja la garantia de drets sanitaris com és la garantia del dret a l'avortament».

Fem Manresa i altres col·lectius de la ciutat van iniciar temps enrere una campanya per reclamar que es puguin fer avortaments quirúrgics a l'hospital de Manresa, pràctica que actualment no es realitza.

El desembre passat el grup polític municipal va portar el tema al ple de l'Ajuntament de Manresa per exigir que el Patronat d'Althaia es posicioni i es puguin dur a terme avortament quirúrgics «tal i com ha de garantir». Es va aprovar amb alguna esmena i l'alcalde, Marc Aloy, va assegurar que el patronat d'Althaia ha iniciat un debat intern per reflexionar sobre aquest tema.

Des de llavors la moció que reclama la plena garantia del dret a l'avortament a les comarques de la Catalunya central s'ha aprovat a municipis com Manresa, Santpedor, Sallent, Navarcles, Calders, Guixers, Moià, Artés, Navàs i Monistrol de Montserrat, a més a més dels consells comarcals del Bages i el Moianès.