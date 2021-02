Les declaracions dels acusats al judici de la caixa B del PP s'ajornen pel positiu de covid-19 de l'exgerent del partit

Les declaracions dels cinc acusats al judici sobre la caixa B del PP s'ajornen a la setmana vinent pel positiu de covid-19 de l'exgerent del partit Cristobal Páez, a qui la fiscalia demana un any i mig de presó per presumptes delictes de frau fiscal i falsedat documental. Páez ha seguit les qüestions prèvies per videoconferència però la seva defensa va sol·licitar dilluns l'ajornament de les declaracions dels acusats perquè Páez pugui "estar present" quan s'iniciïn. El tribunal, presidit pel magistrat José Antonio Mora Alarcón, ha acceptat aquest dimarts la petició i, d'aquesta manera, la vista oral es reprendrà a partir de dimarts vinent quan està previst que Páez hagi complert els deu dies de confinament.

La fiscalia s'ha posicionat a favor de l'ajornament. El president del tribunal ha dit que la vista continuarà dimarts vinent a les 10 h, però que serà en funció de l'evolució de Páez. Dilluns que ve el tribunal consultarà quina és la situació de salut de l'acusat per decidir si es confirma la continuació del judici dimarts o si es torna a suspendre.

Per tant, la declaració del principal acusat, l'extresorer del PP Luis Bárcenas, tindrà lloc la setmana que ve. La fiscalia demana cinc anys de presó a Bárcenas per delictes contra la Hisenda Pública, falsedat documental i apropiació indeguda.

L'extresorer ja va confessar en un escrit enviat a Anticorrupció la setmana passada l'existència de la caixa B de la qual assegura que l'expresident del govern espanyol i del partit Mariano Rajoy era "perfecte coneixedor".