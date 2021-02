Els jutges aixequen el tancament de bars al País Basc

El Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV) ha acceptat cautelarment la petició de les associacions d'hostaleria de permetre reobrir bars i restaurants dels municipis que es trobin en 'zona vermella' per l'elevada taxa de contagis per covid-19 (500 contagis per 100.000 habitants). El Govern basc va decretar fa dies el seu tancament per combatre la tercera onada de l'epidèmia, que està en fase de contenció (621 casos notificats el dilluns) però amb un important problema de pressió hospitalària a les ucis, on sis de cada deu pacients estan infectats de coronavirus.

En un acte emès per la Sala contenciosa administrativa del TSJPV, els jutges donen un dur revés al Govern basc i es posen del costat dels hostalers. Això sí, la reobertura -prevista per a demà mateix- podrà fer marxa enrere si la situació sanitària empitjora encara més. Amb el beneplàcit judicial, els locals podran omplir al 100% les terrasses, un percentatge que es redueix a la meitat en les taules de l'interior. Els clients tenen vetades les barres i hauran de portar mascareta tot el temps, a excepció del moment precís de beure o ingestar aliments, una norma queamb prou feines es compleix a les comunitats en les quals està vigent, com Madrid.

Els jutges consideren que ara mateix els bars i els restaurants -una autèntica religió a tota Euskadi- no impliquen un perill per a la salut pública, tot i que tots els experts en epidèmies alerten sobre el risc que suposa la vida social especialment en llocs on la gent es treuen la mascareta. La fallada judicial dóna la raó als propietaris de locals i assegura que el mal econòmic que suposa el seu tancament té "molt difícil reparació". Els jutges també insisteixen que el 80% dels contagis es poden produir en trobades i reunions familiars.



Alegria als bars

Les associacions d'hostalers han aplaudit la decisió de la justícia, una "bona notícia" que fa "justícia" al sector. Representants de les associacions d'hostaleria de Biscaia, Guipúscoa i Àlaba, que aquest dimarts han comparegut al Parlament Basc per explicar la situació del sector, han subratllat el "sentit comú" del moviment.

En la compareixença davant la Comissió de Comerç de la Cambra autonòmica han intervingut el secretari de SEA Hostaleria (Alava), Luis Cebrián; el gerent de l'Associació d'Hostaleria de Biscaia, Héctor Sánchez; i el secretari general de Guipúscoa Hostaleria, Kino Martínez.

A més de reiterar les seves demandes d'un pla de rescat per al sector dotat amb 231 milions d'euros, els representants dels hostalers bascs han rebut amb felicitat la decisió del TSJPV de permetre l'obertura dels bars i restaurants en localitats amb una taxa d'incidència superior a 500 casos de coronavirus per 100.000 habitants.

El gerent de l'Associació d'Hostaleria de Biscaia ha afirmat que és una "pena" que s'hagin hagut de "judicialitzar" les restriccions a l'hostaleria establertes pel Govern Basc per a tractar de contenir l'avanç de la pandèmia.

El representant dels hostalers biscaïns ha posat com a exemple la Comunitat de Madrid, on l'hostaleria es manté oberta malgrat l'elevada incidència de covid-19 en aquest territori, que amb prop de 1.000 casos de covid per 100.000 habitants, se situa molt per sobre d'Euskadi, on aquest indicador és de 624 casos per 100.000 habitants. "Tenim el cas del que passa a Madrid, el misteri universal. Ningú s'explica per què funcionant l'hostaleria en un determinat nivell, la situació sanitària no és pitjor que en altres llocs", ha afirmat.