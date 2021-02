Podem planteja un indult a Hasél mentre no entra en vigor la reforma del Codi Penal

El portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha afirmat aquest dimarts que la seva formació és partidària d'un indult al raper lleidatà Pablo Hasél, forçat a complir una condemna de nou mesos de presó per enaltiment del terrorisme, mentre no s'aprova i aplica la reforma del Codi Penal anunciada pel govern espanyol per evitar que es condemni a presó delictes d'expressió. En roda de premsa al Congrés, Asens ha recordat que l'indult és la via que té l'executiu espanyol per actuar un cop té el convenciment, com en aquest cas, que les condemnes són injustes.

"Creiem que quan es tramita una proposició de llei que té com a objectiu derogar un delicte és coherent indultar les persones que han estat condemnades per aquest delicte, com va passar amb la insubmissió, perquè d'altra manera perdria eficàcia la mateixa llei, que busca que ningú entri a la presó per les seves opinions", ha afirmat Asens en roda de premsa.

Segons el portaveu d'En Comú Podem si la llei "arriba tard", com passarà en el cas de Hasél, obligat a ingressar a la presó aquesta setmana, "es frustraria l'objecte de la llei." Per això existeixen els indults", ha dit, tot recordant que hauria de passar el mateix amb els condemnats per sedició.

"Es a dir, si arribem al convenciment que les condemnes són injustes el coherent és que si tenim un instrument com l'indult, l'apliquem, no només en el cas de Hasél, sinó també a altres".

Asens ha fet aquestes manifestacions després que Hasél hagi rebut el suport d'un centenar de cantants i referents del món cultural i audiovisual en un manifest que acusa l'Estat d'acostar-se a models com els de Turquia i Marroc, en comptes dels referents europeus.

Aquest dilluns al vespre el govern espanyol va anunciar mitjançant una nota de la Secretaria d'Estat de Comunicació que obria una reforma per evitar que els delictes d'opinió puguin ser castigats amb presó. El ministeri de Justícia, però no va ser capa d'oferir cap detall sobre la qüestió.

Paral·lelament, aquest dimarts Podem ha registrat al Congrés una iniciativa en solitari per reformar el Codi Penal i derogar tots els articles que suposen un atac o limiten a la llibertat d'expressió.