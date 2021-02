La policia torna a detenir el director del Consell Esportiu de l'Hospitalet

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional va detenir divendres passat per segon cop el director del Consell Esportiu de l'Hospitalet, Eduard Galí, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts policials. L'entitat esportiva està essent investigada per presumpte desviament de fons, que la policia sospita que alguns directius haurien utilitzat per a fins propis. El que ara es pretén determinar, segons explica el rotatiu, és la petició a una entitat bancària d'una línia de crèdit de 25.000 euros i una pòlissa per a un aval de 3.680 euros l'any 2018 a partir d'una acta d'una junta del maig d'aquell any sobre la qual hi ha sospites que s'arribés a celebrar.

Galí ja va ser detingut el juny de l'any passat en el marc d'aquesta investigació, i divendres va ser citat a declarar a la seu de la Udef a Barcelona. Un cop allà va tornar a ser detingut. La policia li atribueix en aquesta ocasió delictes de falsedat documental, frau a l'Administració i tràfic d'influències.

Segons publica 'El Periódico', la detenció es vincula a l'encàrrec rebut pel Consell Esportiu de l'Hospitalet per als serveis d'arbitratge en un campionat esportiu escolar organitzat per l'Ajuntament de Cornellà. En aquest campionat, afegeix, es podrien haver utilitzat una acta d'una junta que no s'hauria produït per justificar un seguit de tràmits.

Cristian Alcázar, que actualment ocupa el càrrec de segon tinent d'alcalde, apareix a la pòlissa de l'aval com a representant del Consell, assegura el rotatiu.