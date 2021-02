Un 5% de propietaris de locals esgrimeix una llei estatal per no rebaixar el lloguer

Un 5% dels propietaris de locals comercials tancats per la pandèmia es resisteix a pactar una rebaixa del lloguer amb els seus arrendataris, malgrat el decret del Govern que fixa reduccions de fins al 50%, escudant-se en una normativa estatal que els resulta més beneficiosa.

Així ho va denunciar ahir en roda de premsa la consellera de Justícia, Ester Capella, després d'una reunió amb David Sánchez, president de Comertia, l'associació catalana de l'empresa familiar en el sector del retail, que li va traslladar la preocupació dels comerciants afectats.

Després de recordar que el decret del Govern es basa en el dret civil català, d'aplicació prioritària a Catalunya, Capella va fer una crida a la «responsabilitat» dels propietaris de locals perquè s'avinguin a negociar amb els arrendataris i els va advertir que, si no ho fan, podrien veure's obligats en el futur a retornar els lloguers cobrats indegudament a més dels danys i perjudicis provocats. «Si desapareixen els negocis, ja no serviran per res ni per a ningú», va avisar la consellera, després de recordar que el decret que el Govern va aprovar a l'octubre pretén mitigar els efectes de la pandèmia, protegint les activitats econòmiques i evitant la destrucció d'ocupació. El 5% dels propietaris de locals que es neguen a negociar rebaixes en els lloguers s'emparen en l'existència de dues normes paral·leles: el decret que la Generalitat va aprovar l'octubre del 2020, sobre la base del Codi Civil català, i un altre de més restrictiu del Govern central que va entrar en vigor al desembre de l'any passat.

La normativa catalana estableix que els arrendataris d'una activitat comercial que ha estat tancada per la pandèmia puguin negociar una reducció del preu de lloguer amb el propietari i, si no hi ha acord, s'aplica una rebaixa automàtica segons una taxació preestablerta que pot aconseguir el 50%.