Aragonès i Junqueras demanen des de Manresa «una victòria clara»

ERC va desplegar ahir tota la seva artilleria electoral en l'acte central de la formació a Manresa per exhortar els ciutadans a que els atorgui amb els seus vots «una victòria clara» a les eleccions de diumenge.

Ho va fer des de l'escenari del teatre Els Carlins el candidat Pere Aragonès, que va tancar un acte en el què tant ell com Oriol Junqueras van posar el PSC com a diana de les seves crítiques.

L'acte central va tenir com a preludi una passejada des de Crist Rei durant la qual Junqueras i Raül Romeva van rebre l'escalf de desenes de ciutadans, amb alguns dels quals es van fotografiar.

Van estirar les cames pel passeig de Pere III sabent que tornarien a la presó de Lledoners a dormir i quan hi havia ciutadans que els donaven ànims es trobaven que eren ells els que els encoratjaven: «ànims, no defalliu, apreteu!», repetia Junqueras sense abric, amb vestit blau i camisa blanca descordada.

«Ara ens tornaran a tancar», explicaven, «però mentrestant cal aprofitar el temps». Aquest mateix missatge el van traslladar a l'escenari del míting electoral, expressant agraïment als ciutadans i deixant clar, a base de bon humor, ironia i fermesa en el discurs, que la presó no els havia doblegat.

No és que la presó no hagi aconseguit trencar-los després de tres anys, sinó que ha forjat encara més el seu tremp. Quan Junqueras es va referir al mals temps, va aclarir, tot seguit, que «els mals temps no són ara, sinó quan els independentistes érem poquets». Va tornar a fer riure el públic quan va explicar que tenia un comitè de campanya paral·lel, que l'estaria esperant al mòdul de la presó i que el posaria al dia de tot el que s'havia publicat durant la jornada. Als periodistes els va advertir que els seus col·laboradors «us vigilen» i li diuen que els de fora «no us poden deixar sols, no es poden deixar sols a ells mateixos ni poden deixar sol el país». Va afegir que fins ara i tots els anys que faci falta «donarem al país tot el que mereix i necessita, fins i tot la llibertat personal» per avançar cap a la col·lectiva.

Si Aragonès es va encarregar de recordar que votar al PSC era votar al 155 i, a qui prioritzarà els interessos de l'Estat espanyol per sobre dels interessos de Catalunya, Junqueras va furgar més en la sospita que durant el dia s'havia esbombat sobre la negativa del candidat socialista, Salvador Illa, a fer-se la PCR abans del debat electoral de TV3.

Les crítiques als partits amb casos de corrupció, als que feia poc que havien abraçat l'independentisme, als que havien plantejat des de la presidència de la Generalitat fórmules que havien conduït Catalunya a un carreró sense sortida es van fer sense noms ni cognoms ni sigles, a diferència de les adreçades al PSC.

Amb les paraules dels presos, les crítiques al PSC i els arguments per posicionar a ERC a la confluència dels eixos nacional i social, els càrrecs electorals republicans malden per aconseguir la quadratura en la què són el centre del cercle.

I tots els missatges van en la mateixa direcció. L'alcalde Marc Aloy va posar Manresa com exemple de ciutat que ha sabut sumar per governar; l'exalcaldessa de Santpedor i candidata Laura Vilagrà va reivindicar el caràcter popular del seu partit que és «ròtula i ciment» i Raül Romeva va dir que «Esquerra no es deixa empresonar per fulls de ruta que t'acaben limitant», perquè no es tracta només d'arribar a la destinació sinó fer-ho al costat de la gent.