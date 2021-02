El Bages és la sisena comarca amb més morts per coronavirus

La comarca del Bages és la desena de Catalunya per població, però en canvi és la sisena que més morts per covid-19 acumula: 705 des que va començar la pandèmia el març de l'any passat i fins el 5 de febrer, segons les dades publicades pel Departament de Salut a Dadescovid.cat. L'Anoia, que és la setzena més poblada, segueix el Bages en el rànquing de morts: és setena, amb 595. En números absoluts, només les superen el Barcelonès (7.608), el Baix Llobregat (2.134), el Vallès Occidental (2.059), el Maresme (1.006) i el Vallès Oriental (949).

Al Berguedà, el número de morts és ja de 198, xifra que converteix la comarca en la segona de tot Catalunya per percentatge de població traspassada per coronavirus: un 0,51% dels seus 38.993 habitants han mort per la pandèmia. Encapçala aquesta llista el Pallars Jussà, amb un 0,59% dels seus 12.433 habitants traspassats, i el tercer lloc és per al Priorat, amb un 0,50%. Just per darrera ja hi ha l'Anoia (0,49%) i el Bages (0,39%). Al Moianès, la proporció és del 0,29% (amb 38 morts fins ara); al Solsonès, del 0,28% (37 morts acumulats); i a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, del 0,13% (amb 25 i 22 defuncions, respectivament).

Precisament la Cerdanya és la comarca de tot Catalunya on més ha incidit el virus entre la població. Fins al dia 5 de febrer, s'hi havien reportat 1.830 casos (confirmats ja sigui per PCR, test d'antígens o qualsevol altre sistema), una xifra que representa el 10,54% del total dels seus habitants. Al Berguedà, segons Salut ha passat la malaltia un 7,82% de la població (3.048 casos); al Bages, un 6,77% (12.222); a l'Anoia, un 6,36% (7.715); a l'Alt Urgell, un 6,29% (1.219); al Moianès, un 5,97% (791); i al Solsonès, un 5,89% (784). Barcelona és la comarca amb més afectats, 168.440 (un 7,34% de la població) i l'Alta Ribagorça, la que registra menys casos, 108 (un 3,05% dels habitants).

Quant a la vacuna, al Bages ja han rebut la segona dosi 4.428 persones; al Berguedà, 1.416; a l'Anoia, 1.940; al Solsonès, 215; a la Cerdanya, 274; al Moianès, 542; i a l'Alt Urgell, 511.