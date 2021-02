Les dades de l'Hospital d'Igualada milloren

La tensió en els serveis mèdics de l'Hospital Universitari d'Igualda s'ha relaxat per la millora de la situació general de la pandèmia, el que vol dir una reducció de casos per atendre. Aquesta situació ja es va veure fa quinze dies i s'ha mantingut en les darreres setmanes, el que també ha acabat repercutint en una millora a la situació de les UCI. La situació encara no és la ideal, però ahir hi havia 7 persones ingressades de màxima gravetat, sobre un total d'11 llits disposats. I el número de pacients ingressats per covid ha passat dels 57 del dia 3 als 47 d'ahir. Durant la setmana, com en l'anterior període de recompte, han mort 4 persones.

No es tracta d'una millora molt notable, però ha permès a l'hospital recuperar bona part dels serveis que es veien limitats per poder prestar més atenció a la pandèmia. De totes maneres, el centre encara manté moltes limitacions d'accés per prudència.