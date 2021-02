Exdirigents del PSOE signen un manifest demanant la destitució de Pablo Iglesias

La plataforma 'La España que une', integrada entre altres per exmembres del PSOE com Nicolás Redondo i Joaquín Leguina, així com per fundadors de Cs com Francesc de Carreras, ha fet públic aquest dijous un manifest que demana el cessament de Pablo Iglesias com a vicepresident del govern espanyol. El document, que porta per títol "cessar la infàmia: Pablo Iglesias ha de ser destituït" recorda les manifestacions d'Iglesias en una entrevista al diari Ara on va apuntar que a l'Estat "no hi ha una situació de normalitat democràtica plena".

Segons els signants, "la democràcia espanyola no es pot permetre la presència d'un piròman al Consell de Ministres". "Quedarà davant la història la responsabilitat de qui el va nomenar".

Segons els signants del manifest les declaracions d'Iglesias són "una deslleialtat amb els seus propis companys de govern, amb les institucions de l'Estat i amb la immensa majoria dels espanyols, que seguim apostant per la democràcia nascuda al 1978".

El document recorda declaracions anteriors d'Iglesias on va comparar la situació dels líders independentistes exiliats amb els republicans per assegurar que Iglesias és "una persona socialitzada en el rancor i incapaç de comprendre la importància històrica i l'alçada moral del gest de reconciliació entre espanyols que, en nua transició que menysté, va fundar el nostre règim de convivència democràtic".