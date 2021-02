Manresa inicia una nova fase de la vacunació contra la covid

Al cinquè pis del CAP Bages de Manresa es van formar ahir unes cues inusuals. Hi ha despatxos de la direcció del centre sanitari. I a partir d'ara també el punt de vacunació amb el fàrmac d'Oxford/AstraZeneca contra la covid per a un primer col·lectiu de professionals que es consideren essencials. Bàsicament del sector sanitari però que no són pròpiament a primera línia d'atenció a pacients amb coronavirus.

A les comarques del Bages, Berguedà i Moianès, Salut ha centralitzat la vacunació amb l'a d'AstraZeneca al CAP Bages. Per això les cues. Se'n fa càrrec l'equip de vacunació d'atenció primària. A les comarques centrals també hi ha punts de vacunació a Igualada, i al Pirineu a la Seu d'Urgell i a Puigcerdà. Al conjunt de Catalunya n'hi ha 37.

Primer cop de tot

És la primera vegada que es comença a dispensar la d'AstraZeneca, molt més fàcil de manipular i conservar que no pas les altres dues que s'administren, la de Pfizer i la de Moderna, tot i que amb una efectivitat més baixa. Un 60 % davant més del 90 % de les altres dues.

I també és la primera vegada que se salta a una nova fase de vacunació. La primera, que es va centrar en residències i centres sanitaris i sociosanitaris, es dona pràcticament per acabada i es passa a una segona amb nous col·lectius.

La principal diferència és que «hem deixat l'etapa més quirúrgica en què els equips mòbils es desplaçaven a llocs fixes on hi ha la gent més vulnerable com residències, perquè ara sigui la gent la que es mogui», explicava el coordinador logístic del CatSalut, David Rigau.

Una cua endreçada

En alguns moments la cua arribava a l'escala del cinquè pis. Ordenada, això sí. A la porta d'una de les dependències hi havia un rètol on es llegia: «Punt de vacunació». Entrant a l'esquerra hi havia una nevera portàtil d'un cridaner color vermell per guardar els preuats vials de la vacuna contra la covid. A la dreta, una taula on un infermer preparava les dosis i, al costat, una cadira. Més enllà, una sala per si algú es marejava o patia algun inconvenient. «Has patit mai alguna reacció adversa?. Tens alguna al·lèrgia?», demanava abans de punxar. Davant un no, punxava. S'administrava una vacuna cada 3 minuts.

El nou col·lectiu

El primer col·lectiu que rep la d'AstraZeneca i que inicia la nova fase de vacunació són farmacèutics i auxiliars, terapeutes ocupacionals, protèsics dentals, psicòlegs clínics, logopedes, veterinaris, nutricionistes o podòlegs. També professionals de serveis de seguretat i emergències considerats igualment essencials: Mossos d'Esquadra, policies local, bombers i funcionaris de presons.

Qui ahir es va presentar al CAP Bages va rebre prèviament un SMS a través dels seus respectius col·legis professionals. A l'entrada del punt de vacunació havien d'aportar la documentació necessària i posteriorment se'ls registrava com que havien rebut el fàrmac. «És important per si té alguna reacció adversa i d'aquesta forma ho tenim controlat», comentava la responsable del Servei d'Atenció Primària del bages, Berguedà i Solsonès, Elisabet Descals. La majoria de reaccions són lleus. Pot ser febre, mal de cap, fatiga. Res que no es pugui arreglar amb un paracetamol.

A partir de la setmana vinent els professionals essencials podran demanar dia i hora per vacunar-se a través d'internet, explicava Descals. «Si el CAP Bages estem plens podrà anar a un altre centre. Hi haurà una llista amb centres, dies i hores. Els d'avui [ahir per al lector] s'han presentat voluntàriament amb una agenda molt oberta. Se'ls hi ha donat un dia i una franja horària». A Manresa es vacunarà de les 9 del matí a les 12 del migdia, i de les 3 de la tarda a les 7 del vespre, de dilluns a divendres.

El nou model de vacunació que s'ha iniciat a Catalunya i que en el cas de Manresa s'ha centralitzat al CAP Bages no es pot considerar un assaig de quan s'hagi d'arribar a tota la població, però sí un entrenament, segons la responsable del Servei d'Atenció Primària a les comarques centrals, Elisabet Descals, i el coordinador logístic del CatSalut, David Rigau. La vacunació més massiva serà com la de la grip, va dir Descals, «S'haurà d'acabar vacunant tothom, i crec que recaurà en la primària. La gent haurà d'anar al seu CAP o a uns espais adequats». A Manresa, per exemple, es va habilitar el pavelló del Pujolet per fer vacunacions de grip. «Vacunar-se és l'única arma que tenim contra la covid a part de les mesures com la mascareta, la higiene o la distància».