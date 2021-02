Els col·legis electorals ultimen uns preparatius amb moltes prevencions

Taules, cadires, cabines, panells indicadors de les meses i, lògicament, paperetes i urnes. Però en aquesta ocasió també mampares transparents, dispensadors de gel hidroalcohòlic, caixes amb el kit d'equips de protecció individual (EPI) i, en molts casos, estufes per escalfar uns espais on es busca amb preferència absoluta que tinguin una ventilació permanent. La majoria d'ajuntaments dels municipis de casa nostra enllestien ahir el condicionament dels col·legis electorals, que en molts casos seran espais que acullen per primer cop una votació, en aquest cas les del Parlament de Catalunya, que tindran lloc demà. Els consistoris, com a institucions encarregades de vetllar per l'habilitació d'aquestes seus, estan acostumats a aquesta tasca (i encara més en un país que en els últims anys ha viscut nombroses conteses electorals). Però la d'enguany ha obligat a redoblar esforços, tant pel fet que s'han hagut d'adequar instal·lacions que no tenien apamades per dur-hi a terme una votació, com, sobretot, per les mesures i materials afegits en aquesta ocasió per la situació d'excepcionalitat de la pandèmia, que ha obligat a incidir en els aspectes de seguretat.

A Sant Fruitós, per exemple, s'han modificat els tres punts de votació. Fins ara eren tres escoles (La Flama, Pla del Puig i Monsenyor Gibert), i en aquesta ocasió els electors tindran com a punts de votació el local de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages, el pavelló i el Nexe-Espai de Cultura. Precisament, aquest darrer es va acabar d'habilitar ahir de cara a la jornada de demà. Des de primera hora del matí, un operatiu de treballadors va començar a descarregar el nombrós material, i al migdia ja es podien començar a veure disposats diferents elements (les taules amb les mampares de metacrilat, els dispensadors de gel...) que posaven de manifest que seran unes eleccions sensiblement diferents de totes les precedents. També es deixaven a punt les caixes de material protector per als membres de les meses.

I és que a les comarques de l'àrea d'influència de Regió7 s'han de constituir aquest diumenge més de mig miler de meses, distribuïdes entre 239 col·legis electorals. Al Bages hi haurà 73 punts de votació i 227 meses; al Berguedà, 47 i 72; al Moianès, 10 i 19; al Solsonès, 14 col·legis i 23 meses; a la Cerdanya, 17 i 26; i a l'Anoia 78 i 148, respectivament.

Cal recordar que en la majoria de capitals de comarca hi ha hagut canvis de seus, totals o parcials. A Manresa s'han canviat de lloc 5 col·legis electorals i se n'estrenarà un de nou. És el cas de l'edifici nou del mateix Ajuntament de Manresa, a la plaça Major número 5. Fins ara es votava als baixos de l'equipament, però s'ha decidit traslladar el punt de votació a la nau de l'Anònima.

Les persones que votaven a l'escola Renaixença ara ho faran al pavelló del Pujolet. No es votarà, tampoc, al casal La Nostra Llar del barri de Valldaura. El col·legi electoral s'ha traslladat al pavelló de l'escola Joviat. Qui vota a l'Ateneu les Bases ho haurà de fer a l'institut Lacetània. El col·legi La Salle s'estrenarà com a col·legi electoral. És on hi hauran d'anar a votar els qui ho fan habitualment a l'institut Pius Font i Quer. Al barri de les Escodines hi haurà dos punts de votació en lloc d'un: el casal de les Escodines i el Flors Sirera.

A Berga es mantindran els espais de l'Escola de Música, l'escola de la Valldan, el Pavelló de Suècia, el teatre de Cal Rosal i l'Hotel d'Entitats de Santa Eulàlia, mentre que la ubicació dels altres cinc punts canviarà respecte de les convocatòries anteriors. Enguany, hi haurà les modificacions de punts de votació següents: el Pavelló nou substituirà la seu d'Hisenda, el Pavelló vell ho farà amb la biblioteca, s'habilitaran els gimnasos de l'institut Guillem de Berguedà i l'escola Santa Eulàlia, i la Sala Casino, en comptes del local de BRG Serveis.

Tant a Moià com a Puigcerdà tindran un únic col·legi electoral, i en tots dos casos estaran situats als pavellons esportius. Solsona el manté a la Sala Polivalent.

Igualada tindrà els col·legis en centres públics i ha descartat residències, centres sanitaris o centres educatius de titularitat privada. S'estrenarà en aquesta funció el centre cívic Nord, un nou equipament que es va acabar a l'inici de la pandèmia però que no s'ha posat en funcionament.