Salut amplia una quinzena de CAP amb mòduls provisionals per la covid

El mòdul tipus que s'instal·la als CAP per ampliar-los i separar els malalts de covid gencat salut

Salut instal·larà una quinzena de mòduls al costat de diferents CAPS de la Catalunya central i de l'Alt Urgell per tal de millorar la qualitat i la seguretat de l'assistència mèdica en casos de coronavirus. Forma part de 120 mòduls que s'instal·laran arreu del país.

Aquesta setmana han començat a instal·lar-se els primers mòduls de suport als centres d'atenció primària i properament se n'an de col·locar al costat del CAP de la Seu, ai CAP Oliana, i als Anoia (Igualada), de Santa Margarida de Montbui; de Vilanova del Camí; de Sant Fruitós de Bages; de Gironella; de Moià; de Navarcles; de Puig-reig; de Sallent; de Sant Joan de Vilatorrada, i de Santpedor. El departament garanteix que tots estaran operatius abans de l'estiu.

Es tracta d'espais situats al costat mateix dels CAP i tenen com a objectiu desenvolupar l'activitat covid i no covid en espais diferenciats. La voluntat és traslladar-hi l'activitat relacionada amb el coronavirus –proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes, exploracions, vacunacions – per garantir els dobles circuits i assegurar una major seguretat de professionals i ciutadans dins els centres, segons han explicat fonts del departament de Salut. En els mòduls també s'hi podrà fer l'atenció a persones amb problemes respiratoris i símptomes de la covid.

Salut ha destacat la col·laboració dels ajuntaments a l'hora de facilitar la instal·lació d'aquests espais a prop dels CAP. La covid ha triplicat la feina dels centres d'atenció primària, i en molts casos, la dificultat d'haver de fer un doble circuit ha fet que quedessin petits, segons les mateixes fonts. El pressupost mitjà de construcció i equipament mèdic de cadascun dels mòduls ha estat d'uns 70.000 euros. La seva durada està prevista d'entre dos i quatre anys, segons cada cas i són gestionats pels mateixos equips d'atenció primària (EAP).

La consellera de Salut, Alba Vergés, va visitar ahir el primer mòdul instal·lat, el del CAP Sant Rafael de Barcelona, on va destacar la importància d'aquests nous espais per «separar els circuits i guanyar seguretat sanitària».