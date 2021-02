El Govern assegura que es podran constituir totes les meses electorals

El 99,9% de les meses electorals previstes per a aquest 14-F tenen els membres suficients per constituir-se. Així ho va assegurar el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, en una compareixença al Parlament.

Segons dades del Govern, dues de cada tres meses tenen els nou membres, entre titulars i suplents, una circumstància que els porta a afirmar que la «totalitat» de les meses electorals del país «podran constituir-se». El 0,1% restant respon en alguns casos a qüestions administratives. D'altra banda, la meitat dels titulars i primers suplents de meses ja s'han fet un test d'antígens. La taxa de positivitat entre aquests és del 0,38%. El Govern preveia que ahir es fessin més tests.

El conseller va explicar que el 0,1% de meses fins arribar al 100% inclou casos en què encara el Govern no ha rebut oficialment la confirmació que tenen tots els membres necessaris, o s'està pendent de donar resposta a alguna al·legació. Per això, Solé va dir que es tracta d'una qüestió administrativa i que, amb les dades fins ahir, la previsió és que totes es puguin constituir.

Pel que fa a les al·legacions presentades, Solé va explicar que els ciutadans que n'han presentat «encara poden rebre notificacions» fins avui. En els casos en què no rebin resposta, va recordar que hauran d'anar al col·legi electoral a l'hora prevista. «En funció de la constitució de les meses es determinarà si poden marxar o si s'han de quedar en aquella mateixa mesa o en una altra», va manifestar. I és que Solé va recordar que la Junta Electoral va determinar que els suplents poden haver d'anar a altres meses on faltin membres.

El conseller va reconèixer que, per la informació que donen les juntes electorals, és «complicat» que es doni resposta a totes les al·legacions per no ser membre d'una mesa electoral que s'han presentat. Tot i això, va insistir que «no està en perill» la constitució de les meses per aquesta qüestió perquè «hi ha bossa suficient» de suplents. «Tenim la certesa que es podran constituir totes les meses més enllà de les incidències habituals», va reiterar. Sí que va desitjar que es puguin resoldre «el màxim de recursos» pendents.

Mesures de seguretat

D'altra banda, el conseller va manifestar que des del Govern està «tot a punt» perquè els col·legis electorals «siguin espais plenament segurs». Va recordar que els protocols que s'aplicaran es van consensuar primer amb les formacions polítiques i també han rebut el vistiplau del Procicat.

En aquest sentit, va indicar que la totalitat dels ajuntaments han rebut el material de protecció i seguretat. Solé va agraïr la feina «extraordinària» dels consistoris per adaptar-se als protocols tenint en compte la diversitat existent.

Entre aquestes mesures de seguretat hi ha l'oferiment de fer un test d'antígens a titulars i primers suplents de les meses. Entre dimarts i divendres s'havien fet aquesta prova 29.687 persones d'aquest col·lectiu, el 50%. La taxa de positivitat ha estat del 0,38%.

Pel que fa al dispositiu policial, hi haurà uns 14.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Local. Els primers cobriran 1.750 locals electorals, mentre que els segons tindran al seu càrrec 1.005 centres.